A Serie B bajnoka, a Venezia már május 1-jén bebiztosította a feljutást, miután 2-2-es döntetlent játszott a Spezia Calcio otthonában.

Gondolákon ünnepelte a Serie A-ba jutást a Venezia

Fotó: MATTIA RADONI / NurPhoto

Hol ünnepeltek a Venezia játékosai és szurkolói?

A bajnoki címet pedig pénteken tették hivatalossá, amikor hazai pályán 2-0-ra legyőzték a Palermo FC csapatát. A velenceiek így egyetlen szezon után térnek vissza az olasz első osztályba.

A klub hagyományos gondolás felvonulással ünnepelte a sikert:

a játékosok és a szakmai stáb egy vezető gondolán hajózott végig a város ikonikus csatornáin, miközben több száz drukker evezős csónakokon és magánhajókon követte őket. A zöld-fekete-narancssárga zászlók mindenhol feltűntek, a szurkolók pedig füstbombákkal és hangos énekléssel teremtettek elképesztő hangulatot.

A látvány különösen lenyűgöző volt a San Simeon Piccolo-templom rézkupolás épületének hátterében, ahol a rengeteg hajó szinte teljesen eltüntette a víz felszínét. A környező paloták erkélyeiről helyiek figyelték az ünneplést, miközben a csatornákat teljesen ellepték a Venezia színeibe öltözött drukkerek.

Az ünnepség csúcspontját a Szent Márk tér jelentette, ahol a csapat a telt házas tömeg előtt, a Dózse-palota árnyékában mutatta be a Serie B trófeáját. A városban az ünneplés az esti órákban is tovább folytatódott.

A Venezia végül egy ponttal előzte meg a Frosinone Calcio csapatát, amely szintén feljutott a Serie A-ba.