Brutális verekedés történt a Roma-Lazio fociderbin, több piros lap is villant.
Kik voltak részesei a verekedésnek?
A Farkasok mindkét gólját a védő
Gianluca Mancini szerezte a római derbin, amely a második félidőben egy páros kiállítást is hozott: a 70. percben Wesley Franca és Nicolo Rovella estek egymásnak, az eset után mindketten piros lapot kaptak a játékvezetőtől.
A bordó-sárgák duplán örülhettek, ugyanis felléptek az immár Bajnokok Ligája-indulást jelentő negyedik helyre, mivel közvetlen riválisuk, a Juventus 2-0-ra kikapott a vendég Fiorentinától.
A Zebrák vereségével a Milan került bronzérmes pozícióba, miután 2-1-re verte idegenben a Genoát, míg a tavalyi bajnok Napoli megerősítette a második helyét azzal, hogy 3-0-ra nyert a sereghajtó és már kiesett Pisa vendégeként. A harmadikról a hatodik helyre visszacsúszó Juventust még az idény meglepetéscsapata, a Como is megelőzte, amely saját közönsége előtt 1-0-ra győzött a Parma ellen.
Serie A, 37. forduló:
AS Roma-SS Lazio 2-0 (1-0)
Como-Parma 1-0 (0-0)
Genoa-AC Milan 1-2 (0-0)
Juventus-Fiorentina 0-2 (0-1)
Pisa-SSC Napoli 0-3 (0-2)