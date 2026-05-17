Brutális verekedés történt a Roma-Lazio fociderbin, több piros lap is villant.

Brutális verekedés volt a római fociderbin

Fotó: ISABELLA BONOTTO / AFP

Kik voltak részesei a verekedésnek?

A Farkasok mindkét gólját a védő

Gianluca Mancini szerezte a római derbin, amely a második félidőben egy páros kiállítást is hozott: a 70. percben Wesley Franca és Nicolo Rovella estek egymásnak, az eset után mindketten piros lapot kaptak a játékvezetőtől.

🟥 Doble EXPULSIÓN en el Derby della Capitale tras un intento de pelea de boxeo entre Wesley (Roma) y Rovella (Lazio).



Caaaaaalcio. 🚬🇮🇹 pic.twitter.com/bWVuDnnkss — Mario Reinoso (@marioreinoso_) May 17, 2026

Ide kattintva érhető el a videó az esetről.

A bordó-sárgák duplán örülhettek, ugyanis felléptek az immár Bajnokok Ligája-indulást jelentő negyedik helyre, mivel közvetlen riválisuk, a Juventus 2-0-ra kikapott a vendég Fiorentinától.

A Zebrák vereségével a Milan került bronzérmes pozícióba, miután 2-1-re verte idegenben a Genoát, míg a tavalyi bajnok Napoli megerősítette a második helyét azzal, hogy 3-0-ra nyert a sereghajtó és már kiesett Pisa vendégeként. A harmadikról a hatodik helyre visszacsúszó Juventust még az idény meglepetéscsapata, a Como is megelőzte, amely saját közönsége előtt 1-0-ra győzött a Parma ellen.

Serie A, 37. forduló:

AS Roma-SS Lazio 2-0 (1-0)

Como-Parma 1-0 (0-0)

Genoa-AC Milan 1-2 (0-0)

Juventus-Fiorentina 0-2 (0-1)

Pisa-SSC Napoli 0-3 (0-2)