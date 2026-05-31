A négyszeres Forma-1-es világbajnok élete alaposan megváltozott, mióta édesapa lett. Max Verstappen viszont úgy érzi, hogy a legnehezebb időszak még csak most következik.

Tavaly májusban, a 2025-ös Miami Nagydíj előtt született meg Max Verstappen és párja, Kelly Piquet első közös gyermeke, Lily. A Red Bull holland pilótája azóta többször is elmondta, hogy az apaság teljesen új perspektívát adott a számára, és egyre fontosabbnak tartja, hogy minél több időt tölthessen a családjával. 

Max Verstappen élvezi az apaságot, de tudja, a neheze még csak ezután jön
Fotó: MARCEL VAN DORST / NurPhoto

Verstappen először beszélt a rá váró nehézségekről

A 28 éves holland versenyző most a De Telegraafnak adott interjújában mesélt az apaság örömeiről, és arról, hogy milyen tanulságai voltak az elmúlt egy évnek. Verstappen többek között arról is beszélt, hogy a versenyzéshez való hozzáállását nem változtatta meg az apaság, a magánéletében viszont priorizált néhány dolgot. 

Verstappen kislánya születése óta tudatosan megváltoztatta az utazási szokásait is, így például legutóbb a Kanadai Nagydíjra csak szerdán utazott el, egy nappal később, mint ahogy korábban rendszerint tette. 

Verstappen ugyanakkor elismerte, hogy ahogy a lánya egyre idősebb lesz, sokkal nehezebb lesz majd a számára az az életforma, ami a Forma-1-gyel jár, mivel a most még egy éves kislány meg fogja érezni édesapja távollétét, amikor a holland pilóta heteket tölt a világ különböző pontjain az F1-es versenynaptár miatt. A holland klasszis ugyanakkor hangsúlyozta, hogy a jövőben nem szeretne túlságosan beleszólni a gyereke életébe.

Számomra a legfontosabb az, hogy mindig önmagam legyek. Ami engem illet, nem fogok beleszólni, hogy Lily később mivel szeretne foglalkozni, és mit szeretne csinálni.

Sok szülő próbálja terelni a gyermekét, és egy bizonyos irányba, például a sportban. Szerintem ezt nem szabad erőltetni. Meg lehet ismertetni különböző sportokat a gyerekkel, de végső soron neki kell eldöntenie, hogy mivel szeretne foglalkozni. Persze a sportolás általában véve jó dolog. Egészséges maradsz, és elkerülöd a rossz társaságokat, szóval nagyobb az esélye, hogy nem csinálsz hülyeségeket. Azt is fontosnak tartom, hogy kedves legyél a családoddal. És néha emlékeztesd magad arra, hogy nem mindenki marad velünk örökké. Szóval együttérzőnek kell lenned, különösen azokkal, akik körülötted vannak” – fogalmazott a Red Bull pilótája.

