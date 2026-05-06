Az Arsenal 1-0-ra legyőzte az Atlético Madridot az Emirates Stadiumban, és 2-1-es összesítéssel bejutott a Bajnokok Ligája döntőjébe. A finálét május 30-án Budapesten rendezik, így Viktor Gyökeres számára különleges helyszínen jöhet karrierje egyik legfontosabb mérkőzése.

Viktor Gyökeres Budapesten játszhatja karrierje eddigi legfontosabb mérkőzését.

Viktor Gyökeres a magyar gyökereire utalt

A Magyar Nemzet beszámolója szerint Gyökeres Viktor a lefújás után a helyszínen nem nyilatkozhatott, később azonban a közösségi oldalán posztolt. A magyar származású svéd válogatott csatár egyértelműen jelezte, hogy különleges számára a budapesti döntő lehetősége.

Az Arsenal továbbjutása után a skandináv sajtóban is kiemelték Gyökeres szerepét. A svéd Omni azt írta, hogy a támadó húsz év után az első svéd játékos lehet, aki férfi Bajnokok Ligája-döntőben szerepelhet. Legutóbb Fredrik Ljungberg jutott el idáig, szintén az Arsenallal, még 2006-ban.

Gyökeres az Atlético elleni párharcban is fontos szerepet játszott. A visszavágón ugyan nem szerzett gólt, de a 66. percben nagy lehetősége volt arra, hogy eldöntse a meccset: Piero Hincapie beadása után kapura lőtt, de a labda a kapu fölé ment.

Az Arsenal húsz év után jutott be ismét a BL-döntőbe

Az Arsenal számára történelmi siker a továbbjutás. A londoni csapat legutóbb 2006-ban szerepelt Bajnokok Ligája-döntőben, akkor a Barcelonával szemben alulmaradt. Most Bukayo Saka góljával 1-0-ra legyőzte az Atlético Madridot, így 2-1-es összesítéssel jutott tovább.

A döntőt május 30-án Budapesten rendezik, az Arsenal ellenfele pedig a PSG–Bayern München párharc győztese lesz. A PSG az első meccsen 5-4-re nyert, így előnyből várja a müncheni visszavágót.

Budapesten válhat igazán különlegessé a történet

Gyökeres pályafutása az elmúlt években elképesztő fordulatot vett. A magyar származású svéd támadó korábban a Sportingban lett Európa egyik legkeresettebb csatára, majd 2025 nyarán az Arsenalhoz igazolt.

A budapesti döntő azért is lehet különleges számára, mert Gyökeres magyar felmenőkkel rendelkezik. A támadó egy évvel korábban nem utazott el a magyar fővárosba a magyar–svéd válogatott mérkőzésre, most viszont az európai klubfutball legfontosabb meccsén léphet pályára Budapesten.