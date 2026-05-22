Az UEFA szerdán jelentette be, hogy a jövőben jelentősen átalakul a világbajnoki selejtezők lebonyolítása. A lényeg nagyjából annyi, hogy a klasszikus kiscsapatokat leválasztják a többiekről. A 2030-as világbajnokság selejtezőin a nagyok már nem játszhatnak San Marino, Gibraltár vagy Andorra csapataival. Az új szabályok szerint a 2028-as Nemzetek Ligája alapján meghatározott legjobb 36 válogatott három darab 12 csapatos csoportba kerül az úgynevezett 1-es ligában. A fennmaradó 18 válogatott külön tornán szerepel majd, amelyet igazságosabb rendszernek tartanak, mivel így nagyobb esélyük lehet kedvező eredmények elérésére.

Szoboszlai Dominik és a magyarok álma egy sikeresen megvívott világbajnoki selejtező

Mit kell tudni az új világbajnoki selejtező rendszeréről?

A selejtezősorozat lebonyolítását teljesen átalakítják, és a Bajnokok Ligája rendszeréhez igazítják. A 2026-os vb-selejtezők során voltak országok, amelyek hat mérkőzést játszottak, mások nyolcat. Az új rendszerben minden csapat hat meccset játszik majd. A 12 csapatos csoportokban minden válogatott hat különböző ellenféllel találkozik, hazai vagy idegenbeli mérkőzéseken – kalaponként kettővel. Ezzel megszűnik a hagyományos lebonyolítás, amelyben a csapatok oda-vissza játszottak minden csoportellenféllel. Az 1-es liga legjobb helyezettjei közvetlenül kijutnak a világbajnokságra, a fennmaradó helyekről pedig pótselejtezők döntenek.

Az UEFA egyelőre nem erősítette meg, pontosan hány automatikus kvóta lesz. A maradék 18, gyengébben rangsorolt ország a 2-es ligában szerepel majd. A 2-es ligában szereplő országoknak továbbra is lesz esélyük kijutni a világbajnokságra. Az UEFA azt is bejelentette, hogy 2028-tól a Nemzetek Ligája rendszere is átalakul: három darab 18 csapatos divízió jön létre, mindegyikben három hatcsapatos csoporttal. A válogatottak továbbra is hat mérkőzést játszanak majd, de öt különböző ellenfél ellen.

Az UEFA az amerikai profi sportok logikája felé mozdul

Szabados Gábor szerint az UEFA ezzel egyértelműen az amerikai profi sportok logikája felé mozdul. „Ez kicsit olyan rendszer lehet, mint Amerikában a divíziók. Nemcsak a csoporton belül játszanának a csapatok, hanem divíziókon keresztül is. A csoportok inkább rangsorolnának, és ez alapján dőlne el, ki mehet tovább a playoffba” – mondta a sportközgazdász az Origo Sportnak. Az új rendszer egyik legfontosabb következménye lehet, hogy a legerősebb válogatottak szinte teljesen eltűnnek a legkisebb országok ellenfelei közül.