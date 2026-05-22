Az UEFA szerdán jelentette be, hogy a jövőben jelentősen átalakul a világbajnoki selejtezők lebonyolítása. A lényeg nagyjából annyi, hogy a klasszikus kiscsapatokat leválasztják a többiekről. A 2030-as világbajnokság selejtezőin a nagyok már nem játszhatnak San Marino, Gibraltár vagy Andorra csapataival. Az új szabályok szerint a 2028-as Nemzetek Ligája alapján meghatározott legjobb 36 válogatott három darab 12 csapatos csoportba kerül az úgynevezett 1-es ligában. A fennmaradó 18 válogatott külön tornán szerepel majd, amelyet igazságosabb rendszernek tartanak, mivel így nagyobb esélyük lehet kedvező eredmények elérésére.
Mit kell tudni az új világbajnoki selejtező rendszeréről?
A selejtezősorozat lebonyolítását teljesen átalakítják, és a Bajnokok Ligája rendszeréhez igazítják. A 2026-os vb-selejtezők során voltak országok, amelyek hat mérkőzést játszottak, mások nyolcat. Az új rendszerben minden csapat hat meccset játszik majd. A 12 csapatos csoportokban minden válogatott hat különböző ellenféllel találkozik, hazai vagy idegenbeli mérkőzéseken – kalaponként kettővel. Ezzel megszűnik a hagyományos lebonyolítás, amelyben a csapatok oda-vissza játszottak minden csoportellenféllel. Az 1-es liga legjobb helyezettjei közvetlenül kijutnak a világbajnokságra, a fennmaradó helyekről pedig pótselejtezők döntenek.
Az UEFA egyelőre nem erősítette meg, pontosan hány automatikus kvóta lesz. A maradék 18, gyengébben rangsorolt ország a 2-es ligában szerepel majd. A 2-es ligában szereplő országoknak továbbra is lesz esélyük kijutni a világbajnokságra. Az UEFA azt is bejelentette, hogy 2028-tól a Nemzetek Ligája rendszere is átalakul: három darab 18 csapatos divízió jön létre, mindegyikben három hatcsapatos csoporttal. A válogatottak továbbra is hat mérkőzést játszanak majd, de öt különböző ellenfél ellen.
Az UEFA az amerikai profi sportok logikája felé mozdul
Szabados Gábor szerint az UEFA ezzel egyértelműen az amerikai profi sportok logikája felé mozdul. „Ez kicsit olyan rendszer lehet, mint Amerikában a divíziók. Nemcsak a csoporton belül játszanának a csapatok, hanem divíziókon keresztül is. A csoportok inkább rangsorolnának, és ez alapján dőlne el, ki mehet tovább a playoffba” – mondta a sportközgazdász az Origo Sportnak. Az új rendszer egyik legfontosabb következménye lehet, hogy a legerősebb válogatottak szinte teljesen eltűnnek a legkisebb országok ellenfelei közül.
„A legerősebb csapatok és a középcsapatok a leggyengébbekkel gyakorlatilag nem játszanának. Nem lesznek Andorra vagy Málta elleni mérkőzések, hanem az erős csapatok maradnának egymás között” – fogalmazott Szabados. A sportközgazdász szerint ennek elsődleges oka gazdasági. „Az UEFA számára ez is egy termék. Minél jobban eladható sorozatot akar létrehozni, ehhez pedig az kell, hogy minél több erős válogatott játsszon egymás ellen. A jelenlegi kiemelési rendszer miatt ez sokszor nem valósul meg.”
A szakember szerint az UEFA próbálja úgy átalakítani a rendszert, hogy közben az esélyegyenlőség se sérüljön túlzottan. „A kiscsapatok azért kapták meg eddig is a menekülőutat a pótselejtezőkre, hogy ne csökkenjenek teljesen az esélyeik. De reálisan nézve eddig sem nagyon fordult elő, hogy egy igazi kiscsapat pótselejtező nélkül kijusson egy világbajnokságra.”
Az UEFA és a nagycsapatok nyerhetnek a legtöbbet, de kérdés, milyen áron
Szabados Gábor szerint az új rendszer legnagyobb nyertese maga az UEFA lehet. „A jogokat, a szponzori felületeket sokkal magasabb áron lehet értékesíteni, ha rendszeresen topcsapatok játszanak egymás ellen. Gazdasági szempontból ez nagyon jó lehet az UEFA-nak és a nagy válogatottaknak is. Ugyanakkor szakmai oldalról már jóval több kérdést vet fel a reform. A topjátékosok még több komoly meccset játszanának a topjátékosok ellen. Ez gazdaságilag jól hangzik, de szakmailag a futballisták további kizsigerelését is jelentheti. Ők nem biztos, hogy ellenezték volna, ha néha becsúszik egy-egy könnyű meccs.”
A sportközgazdász szerint a kisebb országok helyzete már összetettebb kérdés. „Egy kiscsapatnak mi a jobb? Az, hogy eljut a Wembleybe vagy más ikonikus stadionokba játszani a nagyok ellen, még ha nincs is esélye? Vagy az, hogy kevesebbet játszik topcsapatokkal, viszont nagyobb esélye marad a pótselejtezőre?” – tette fel a költői kérdést, de a válasz egyértelmű: a legkisebbeknek továbbra sem lesz reális esélyük világbajnokságon szerepelni. Mit jelenthet ez a magyar válogatottnak?
Szabados szerint Magyarország számára az új rendszer vegyes hatásokkal járhat. „Középcsapatként nekünk kieshetnek a könnyű meccsek, ami bizonyos szempontból rossz hír. Ugyanakkor a jelenlegi rendszerben is láttuk, hogy egyetlen hiba mindent felboríthat” – utalt az írek elleni botlásra, miközben olyan csoportban voltunk, ahol akár könnyebben is el lehetett volna érni a csoportmásodik, azaz a pótselejtezős helyet.
„A szerencsefaktor eddig sokkal nagyobb szerepet játszott. Most ezt próbálják csökkenteni azzal, hogy erősebb csapatok játszanak egymás ellen. Így nagyobb eséllyel tényleg a legjobb válogatottak juthatnak ki egy-egy tornára, ami a sportágnak jót tehet.” Szabados szerint a magyar válogatott esélyeit összességében nem változtatja meg drasztikusan az új lebonyolítás. „Ahogy eddig sem volt egyszerű kijutni a világbajnokságra, ezután sem lesz az. Az esélyeink jelentősen nem változnak sem pozitív, sem negatív irányba. Egyszerűen kisebb szerepe lesz a szerencsének, és jobban kijön majd a valódi tudáskülönbség.”
