Az Atlético Madrid hétfőn jelentette be, hogy Johnny Cardoso a jobb bokájában olyan sérülést szenvedett, amely műtéti beavatkozást igényel, s mivel a sérülés gyógyulási ideje általában hónapokat vesz igénybe, bizonytalanná vált, hogy ott lehet-e a jövő hónapban kezdődő világbajnokságon.

Kihagyhatja a világbajnokságot az Atlético Madrid amerikai középpályása, Johnny Cardoso (j)

Fotó: JOSE BRETON / NurPhoto

Bokaműtét miatt maradhat le a világbajnokságról a házigazda sztárja

A 23-szoros amerikai válogatott középpályás a múlt héten, edzés közben sérült meg. Noha az első hírek még súlyos bokaficamról szóltak, később kiderült, hogy a probléma komolyabb annál. A spanyol fővárosi klub azt nem közölte, hogy a 24 éves középpályás mikor térhet vissza, és azt sem hozta nyilvánosságra, hogy mikor és hol kerülhet majd sor az operációra, ám az amerikai sajtó biztosra veszi, hogy nem épül fel a 2026-os foci-vb kezdetéig.

A brazil származású, de az Egyesült Államok válogatottját erősítő futballista az idényben több sérüléssel is bajlódott, ennek ellenére fontos láncszemmé vált Diego Simeone csapatában.

A kétszeres CONCACAF Nemzetek Ligája-győztes középpályás tavaly nyáron igazolt a Real Betistól az Atléticóhoz, ahol eddig 30 meccsen egy gólt szerzett. A sérülése nem csak az idén BL-elődöntőig menetelő Atléticónak, hanem az amerikai válogatottnak is nagy csapás, hiszen Cardoso jó eséllyel Tóth Alex bournemouth-i csapattársával, Tyler Adamsszel harcolhatott volna a kezdőcsapatban való szereplésért.

A Kanadával és Mexikóval együtt társházigazda Egyesült Államok válogatottja Paraguayjal, Ausztráliával és Törökországgal szerepel azonos csoportban a vb-n, amely a sportág történetében először 48 csapatos lesz.