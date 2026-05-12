A világbajnokságok történetének legidősebb edzőjeként visszatérő Dick Advocaat kinevezését a helyi szövetség (FFK) elnöke jelentette be kedden.

Advocaat ott lehet a világbajnokságon a curacaói válogatott szövetségi kapitányaként

A 78 éves holland szakember tavaly novemberben az ország történetében először kijuttatta a válogatottat vb-re, de februárban lemondott, hogy több időt tölthessen súlyos betegségben szenvedő lányával.

Az FFK ezt követően Advocaat honfitársát, Fred Ruttent választotta a posztra, de a tréner hétfőn lemondott, ami megnyitotta az utat Advocaat újbóli kinevezéséhez.

Az edző visszatérési szándékáról már korábban beszámolt a holland sajtó, miután a szakember lányának egészségi állapotában javulás állt be. A játékosok támogatták a korábbi szövetségi kapitány ismételt kinevezését, de azt a szövetség múlt pénteken még elutasította.

Advocaat így a labdarúgó világbajnokságok történetének legidősebb szövetségi kapitánya lesz. A rekordot a német Otto Rehhagel tartja, aki 71 éves és 317 naposan vezette a görög válogatottat a 2010-es dél-afrikai világbajnokságon.

A curacaói válogatott június 14-én Németország ellen kezd a futballtörténelem első 48 csapatos vb-jén, amelyet az Egyesült Államokban, Kanadában és Mexikóban rendeznek. A karibi országgal azonos csoportban a németeken kívül még Elefántcsontpart és Ecuador szerepel.