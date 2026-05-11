Visszatér a sikerkovács. Lemondott a nyári labdarúgó-világbajnokságra készülő curacaói válogatott szövetségi kapitányi posztjáról Fred Rutten, megnyitva ezzel az utat elődjének, Dick Advocaatnak.

Dick Advocaat visszatér a világbajnokságra

Fotó: ORHAN CICEK / ANADOLU

A karibi ország futballszövetsége (FFK) hétfőn számolt be a 63 éves Rutten lemondásáról, és közölte, a döntést megelőzte az edző és a szövetséget vezető Gilbert Martina közötti „nyílt és konstruktív” egyeztetés. Az FFK megjegyezte, bár a holland szakember személye nem volt közvetlen belső vita tárgya, Rutten a csapat szakmai környezetének védelme érdekében döntött a lemondás mellett.

Az ügy előzménye, hogy a curacaói szövetség múlt pénteken határozottan elutasította a játékosok és a szponzorok igényét, amely Advocaat visszahívására vonatkozott.

„Nem szabad megengedni, hogy olyan légkör alakuljon ki, amely károsítja a játékosok és a stábtagok közötti egészséges szakmai kapcsolatokat” – idézte Ruttent a szövetség közösségi médiában megjelent közleménye. „Bölcs dolog félreállni, mert az idő sürget, Curacaónak pedig tovább kell lépnie”.

A 78 éves Advocaat tavaly novemberben Curacao történetében először juttatta ki a válogatottat világbajnokságra, aztán februárban lemondott, hogy több időt tölthessen súlyos betegségben szenvedő lányával. Ruttent ezt követően nevezték ki szövetségi kapitánynak.

𝗙𝗿𝗲𝗱 𝗥𝘂𝘁𝘁𝗲𝗻 𝘀𝘁𝗲𝗽𝘀 𝗱𝗼𝘄𝗻 𝗮𝘀 𝗛𝗲𝗮𝗱 𝗖𝗼𝗮𝗰𝗵



The Federashon Futbòl Kòrsou (FFK) announced that Fred Rutten has decided to step down as head coach of the Curaçao national team following constructive discussions with the federation’s leadership.



— Curaçao National Football Team (@TheBlueWaveFFK) May 11, 2026

Holland médiaértesülések szerint Advocaat már nyitott a visszatérésre, lánya egészségi állapotában ugyanis javulás állt be. A sajtó úgy tudja, a játékosok nagy többsége támogatná a holland szakvezető visszatérését. Advocaat a vb-k történetének legidősebb kapitánya lenne, ha elutazna Curacaóval a nyári tornára.

A curacaói válogatott június 14-én Németország ellen kezd a futballtörténelem első 48 csapatos vb-jén, amelyet az Egyesült Államokban, Kanadában és Mexikóban rendeznek. A karibi országgal azonos csoportban a németeken kívül még Elefántcsontpart és Ecuador szerepel.

