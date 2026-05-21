Súlyos térdsérülése miatt kimaradt a cseh válogatott keretéből a Liverpool kapusa, Vitezslav Jaros. A 24 éves futballista így biztosan lemarad a világbajnokságról, pedig pályafutása egyik legnagyobb lehetősége előtt állt.
Vitezslav Jaros a most véget érő idényben az Ajaxnál szerepelt kölcsönben, ám februárban egy edzésen súlyos térdsérülést szenvedett, ezért idő előtt vissza kellett térnie Angliába. A Liverpool kapusát később megműtötték, jelenleg pedig még mindig a rehabilitációját végzi, így nem lehet ott a világbajnokságon.
A világbajnokság előtt érte a súlyos csapás
Jaros korábban már bemutatkozott a cseh válogatottban, és abban reménykedhetett, hogy a nemzeti csapattal utazhat a tornára is, a sérülése azonban keresztülhúzta a számításait. A cseh keretbe végül Lukas Hornicek, Matej Kovar és Jindrich Stanek kapott meghívót kapusposzton.
Jaros az elmúlt években több klubnál is szerepelt kölcsönben, a Liverpool első csapatában pedig már szintén lehetőséget kapott.
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!