Vitezslav Jaros a most véget érő idényben az Ajaxnál szerepelt kölcsönben, ám februárban egy edzésen súlyos térdsérülést szenvedett, ezért idő előtt vissza kellett térnie Angliába. A Liverpool kapusát később megműtötték, jelenleg pedig még mindig a rehabilitációját végzi, így nem lehet ott a világbajnokságon.

Füstbe ment terv, Vitezslav Jaros nem lesz ott a világbajnokságon

A világbajnokság előtt érte a súlyos csapás

Jaros korábban már bemutatkozott a cseh válogatottban, és abban reménykedhetett, hogy a nemzeti csapattal utazhat a tornára is, a sérülése azonban keresztülhúzta a számításait. A cseh keretbe végül Lukas Hornicek, Matej Kovar és Jindrich Stanek kapott meghívót kapusposzton.

Jaros az elmúlt években több klubnál is szerepelt kölcsönben, a Liverpool első csapatában pedig már szintén lehetőséget kapott.