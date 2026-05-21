A 43 éves trónörökös, Vilmos herceg a VIP-páholyban izgulta végig a a Freiburg elleni összecsapást a Besiktas stadionjában: a kamerák többször is megmutatták, amint idegesen a szájához kapja a kezét, majd később önfeledten ünnepelt.
Az Aston Villa már az első félidőben gyakorlatilag eldöntötte a döntőt. Youri Tielemans egy látványos kapáslövéssel szerzett vezetést, majd nem sokkal később Emiliano Buendía tekert gyönyörű gólt a felső sarokba. A fordulás után Morgan Rogers állította be a 3–0-s végeredményt, amivel az angolok teljesen megsemmisítették német ellenfelüket.
A lefújás után Vilmos herceg láthatóan elérzékenyült: egy ponton a szemét törölgette, majd mobiltelefonjával videózta a játékosokat, amint átveszik a trófeát.
Később maga is kézbe vette az Európa-liga serlegét, és közös fotót készített a sikeredzővel, Unai Emeryvel.
A spanyol tréner ezzel már az ötödik Európa-liga-serlegét nyerte meg pályafutása során.
Vilmos herceg a közösségi oldalán is üzent a szurkolóknak. Azt írta:
Hihetetlen este volt! Óriási gratuláció a játékosoknak, a stábnak és mindenkinek, aki a klubhoz tartozik. Negyvennégy év után ismét európai trófea! A Villa az életem, mindhalálig".
Vilmos herceg az Aston Villa játékosait bíztatta az öltözőben
Külön kiemelte Boubacar Kamara szerepét is, aki sérülése miatt nem játszhatott, de szerinte kulcsszerepet vállalt abban, hogy a csapat idáig eljutott. Az ünneplésből természetesen a játékosok sem maradtak ki.
A Villa csapatkapitánya, John McGinn viccesen megjegyezte, reméli, hogy Vilmos herceg állja majd az italokat az esti buliban. A skót középpályás szerint a herceg teljesen hétköznapi emberként viselkedett az öltözőben is, és fantasztikus érzés a támogatását élvezni.
A brit királyi család tagja hatalmas utazást vállalt azért, hogy élőben láthassa a döntőt: mintegy 6300 kilométeres oda-vissza utat tett meg Isztambulig, majd rögtön vissza is repült, mert másnap hivatalos programjai voltak Cornwallban. A döntő előtt egyébként még a windsori kastélyban adott át kitüntetést Matt Lucas színésznek, akinek elárulta: mindenképpen ott akar lenni a finálén.
Az Aston Villa számára különösen érzelmes volt a siker, hiszen a klub legutóbb 1982-ben játszott európai kupadöntőt, amikor megnyerte a BEK-et a Bayern München ellen. Akkor Vilmos herceg még meg sem született.
A birminghami drukkerek ellepték Isztambult: több tízezer Villa-szurkoló érkezett Törökországba, és bordó-kék színbe öltöztették a város központját. A herceg már az elődöntő után is együtt ünnepelt a csapattal az öltözőben, másnap pedig viccesen elárulta, hogy alig aludt valamit az örömtől, ezért „táskák voltak a szeme alatt”, amikor Katalin hercegnével kerti partit rendeztek a Buckingham-palotában.