A 43 éves trónörökös, Vilmos herceg a VIP-páholyban izgulta végig a a Freiburg elleni összecsapást a Besiktas stadionjában: a kamerák többször is megmutatták, amint idegesen a szájához kapja a kezét, majd később önfeledten ünnepelt.

Vilmos herceg hihetetlenül boldog volt

Mit csinált Vilmos herceg az El-döntőn?

Az Aston Villa már az első félidőben gyakorlatilag eldöntötte a döntőt. Youri Tielemans egy látványos kapáslövéssel szerzett vezetést, majd nem sokkal később Emiliano Buendía tekert gyönyörű gólt a felső sarokba. A fordulás után Morgan Rogers állította be a 3–0-s végeredményt, amivel az angolok teljesen megsemmisítették német ellenfelüket.

PRINCE WILLIAM ABSOLUTELY LOVES IT 👑

A lefújás után Vilmos herceg láthatóan elérzékenyült: egy ponton a szemét törölgette, majd mobiltelefonjával videózta a játékosokat, amint átveszik a trófeát.

Prince William recording Aston Villa's Europa League title moment is pure football royalty 👑📱

Villa fans will FEEL this one.

Villa fans will FEEL this one.

Később maga is kézbe vette az Európa-liga serlegét, és közös fotót készített a sikeredzővel, Unai Emeryvel.

A spanyol tréner ezzel már az ötödik Európa-liga-serlegét nyerte meg pályafutása során.

Vilmos herceg a közösségi oldalán is üzent a szurkolóknak. Azt írta:

Hihetetlen este volt! Óriási gratuláció a játékosoknak, a stábnak és mindenkinek, aki a klubhoz tartozik. Negyvennégy év után ismét európai trófea! A Villa az életem, mindhalálig".

Vilmos herceg az Aston Villa játékosait bíztatta az öltözőben

Külön kiemelte Boubacar Kamara szerepét is, aki sérülése miatt nem játszhatott, de szerinte kulcsszerepet vállalt abban, hogy a csapat idáig eljutott. Az ünneplésből természetesen a játékosok sem maradtak ki.

A Villa csapatkapitánya, John McGinn viccesen megjegyezte, reméli, hogy Vilmos herceg állja majd az italokat az esti buliban. A skót középpályás szerint a herceg teljesen hétköznapi emberként viselkedett az öltözőben is, és fantasztikus érzés a támogatását élvezni.

A brit királyi család tagja hatalmas utazást vállalt azért, hogy élőben láthassa a döntőt: mintegy 6300 kilométeres oda-vissza utat tett meg Isztambulig, majd rögtön vissza is repült, mert másnap hivatalos programjai voltak Cornwallban. A döntő előtt egyébként még a windsori kastélyban adott át kitüntetést Matt Lucas színésznek, akinek elárulta: mindenképpen ott akar lenni a finálén.