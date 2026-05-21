Az Aston Villa történelmi sikerétől volt hangos Isztambul: a birminghami csapat 3–0-ra legyőzte a Freiburg együttesét az Európa-liga döntőjében, ezzel pedig három évtized után ismét jelentős trófeát nyert. A finálé egyik legérdekesebb szereplője pedig nem más volt, mint a Villa fanatikus szurkolójaként ismert Vilmos herceg, aki a lefújás után szemmel láthatóan meghatódva ünnepelte kedvenc csapata diadalát.

A 43 éves trónörökös, Vilmos herceg a VIP-páholyban izgulta végig a a Freiburg elleni összecsapást a Besiktas stadionjában:  a kamerák többször is megmutatták, amint idegesen a szájához kapja a kezét, majd később önfeledten ünnepelt. 

Vilmos herceg hihetetlenül boldog volt
Fotó: SERHAT CAGDAS / ANADOLU

Mit csinált Vilmos herceg az El-döntőn?

Az Aston Villa már az első félidőben gyakorlatilag eldöntötte a döntőt. Youri Tielemans egy látványos kapáslövéssel szerzett vezetést, majd nem sokkal később Emiliano Buendía tekert gyönyörű gólt a felső sarokba. A fordulás után Morgan Rogers állította be a 3–0-s végeredményt, amivel az angolok teljesen megsemmisítették német ellenfelüket.

A lefújás után Vilmos herceg láthatóan elérzékenyült: egy ponton a szemét törölgette, majd mobiltelefonjával videózta a játékosokat, amint átveszik a trófeát.

Később maga is kézbe vette az Európa-liga serlegét, és közös fotót készített a sikeredzővel, Unai Emeryvel. 

A spanyol tréner ezzel már az ötödik Európa-liga-serlegét nyerte meg pályafutása során.

Vilmos herceg a közösségi oldalán is üzent a szurkolóknak. Azt írta: 

Hihetetlen este volt! Óriási gratuláció a játékosoknak, a stábnak és mindenkinek, aki a klubhoz tartozik. Negyvennégy év után ismét európai trófea! A Villa az életem, mindhalálig".

Fotó: Vilmos herceg/Instagram

Vilmos herceg az Aston Villa játékosait bíztatta az öltözőben

Külön kiemelte Boubacar Kamara szerepét is, aki sérülése miatt nem játszhatott, de szerinte kulcsszerepet vállalt abban, hogy a csapat idáig eljutott. Az ünneplésből természetesen a játékosok sem maradtak ki. 

A Villa csapatkapitánya, John McGinn viccesen megjegyezte, reméli, hogy Vilmos herceg állja majd az italokat az esti buliban. A skót középpályás szerint a herceg teljesen hétköznapi emberként viselkedett az öltözőben is, és fantasztikus érzés a támogatását élvezni.

A brit királyi család tagja hatalmas utazást vállalt azért, hogy élőben láthassa a döntőt: mintegy 6300 kilométeres oda-vissza utat tett meg Isztambulig, majd rögtön vissza is repült, mert másnap hivatalos programjai voltak Cornwallban. A döntő előtt egyébként még a windsori kastélyban adott át kitüntetést Matt Lucas színésznek, akinek elárulta: mindenképpen ott akar lenni a finálén.

Az Aston Villa számára különösen érzelmes volt a siker, hiszen a klub legutóbb 1982-ben játszott európai kupadöntőt, amikor megnyerte a BEK-et a Bayern München ellen. Akkor Vilmos herceg még meg sem született.

A birminghami drukkerek ellepték Isztambult: több tízezer Villa-szurkoló érkezett Törökországba, és bordó-kék színbe öltöztették a város központját. A herceg már az elődöntő után is együtt ünnepelt a csapattal az öltözőben, másnap pedig viccesen elárulta, hogy alig aludt valamit az örömtől, ezért „táskák voltak a szeme alatt”, amikor Katalin hercegnével kerti partit rendeztek a Buckingham-palotában.

