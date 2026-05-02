A Gulácsi Pétert és Willi Orbánt is foglalkoztató RB Leipzig jó formában utazhatott a hatodik Bayer Leverkusenhez, hiszen a lipcseiek az utolsó öt meccsüket a kivétel nélkül megnyerték a Bundesligában. A presztízsen túl a rangadó tétje mindkét oldalon a Bajnokok Ligája indulás volt, hiszen a vendégek egy esetleges győzelemmel szinte biztosan kiharcolták volna a szereplést, a gyógyszergyáriak pedig mindenképp pontokra volt szükségük ahhoz, hogy versenyben maradjanak a legrangosabb európai kupasorozatban való szereplésért.

Willi Orbán nagyot küzdött a Bundesliga-forduló rangadóján, de a Leverkusen simán legyőzte a Lipcsét

Fotó: UWE KRAFT / AFP

Véget ért Willi Orbánék nagy sorozata

A lipcseieknél ismét a kispadon kapott helyet a korábbi magyar válogatott kapus, Gulácsi Péter, aki február közepén szenvedett súlyos térdsérülést, azóta pedig nem lépett pályára. Willi Orbán viszont ezúttal is ott volt a kezdőben és végig játszotta a találkozót, ahogy október vége óta rendre az összes mérkőzést.

A Leverkusen kezdte jobban a meccset, a félidő derekán pedig a vezetést is megszerezte. Ibrahim Maza szólója után a tizenhatos jobb sarkánál Nathan Tella kapta a labdát, majd egyből középre adott Patrik Schick pedig öt méterről bepasszolta a labdát a kapuba. A folytatásban is a hazaiak domináltak, a két csapat között óriási volt a különbség, ami a félidő hajrájában Tella góljával megduplázódott.

Patrik Schick mesterhármast lőtt a Lipcsének

Fotó: UWE KRAFT / AFP

A fordulás után összeszedte magát Ole Werner együttese, legalábbis többet birtokolta a labdát, azonban kapura sokáig nem igazán volt veszélyes. Ellenben a hazaiakkal, akik a cseh válogatott támadó második góljával tovább növelték előnyüket. A vendégek erejéből csak a szépítésre futotta, Christoph Baumgartner talált be a 80. percben. A hajrában aztán Orbán mellől lépett ki Schick, aki a szezon kilencedik mesterhármasával beállította a 4-1-es végeredményt.

A BL-indulást érő negyedik helyre fellépő Leverkusen oda-vissza legyőzte a Lipcsét a német labdarúgó-bajnokság idei szezonjában, ugyanis decemberben 3-1-re nyert, ám hazai pályán 2023 augusztusa után tudott újra diadalmaskodni.

Bundesliga, 32. forduló:

Bayer Leverkusen-RB Leipzig 4-1 (2-0)

gólszerzők: Patrik Schick (25., 76., 89.), Tella (45.), illetve Baumgartner (80.)

sárga lapok: Tillman (86.), ill., Finkgräfe (14.), Schlager (72.), Baumgartner (84.)