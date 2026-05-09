Az RB Leipzig csapata 2-1-re nyert a St. Pauli ellen a Bundesligában. A lipcseiek győztes gólját Willi Orbán szerezte, a magyar válogatott védő egy szöglet után nagyon okosan csúsztatott a kapuba.

A Bundesliga 33. fordulójában az RB Leipzig hazai pályán fogadta a St. Pauli együttesét. A lipcseiek kezdőjébe a magyarok közül Gulácsi Péter nem került be, Willi Orbán viszont ott volt, és a második félidőben eldöntötte a három pont sorsát.

Willi Orbán szép gólt fejelt
Fotó: JAN WOITAS / DPA

Willi Orbán remek fejessel döntötte el a meccset

A Leipzig az 54. percben szögletet végzett el, David Raum ívelését pedig a magyar válogatott védő gyönyörű mozdulattal fejelte a kapu jobb alsó sarkába. 

Orbán kiválóan játszotta tisztára magát – okosan elmozgott az őrzőjétől –, majd szépen csúsztatott a hosszú sarokba. 

A kapus már nem érhetett oda a nagyszerűen helyezett labdára, a Lipcse ezzel a góllal vezetett 2-0-ra a második félidő elején.

Willi Orbán gólja a linkre kattintva megtekinthető.

A hajrában a St. Pauli még szépíteni tudott, de a hazai csapat begyűjtötte a három pontot, és bebiztosította a bronzérmet, mely révén a Bajnokok Ligája főtábláján szerepelhet a következő idényben.

