Pedig álomszerűen indult az este a vendégek számára, a Wolfsburg már a 3. percben megszerezte a vezetést: Daghim remek passza után Dzenan Pejcinovic laposan lőtt a sarokba, amivel úgy tűnt, Dieter Hecking csapata kézbe vette a párharcot.

29 év után esett ki a Wolfsburg a Bundesligából

Mi történt a Wolfsburggal?

A fordulat azonban villámgyorsan érkezett. Joakim Maehle előbb sárga lapot kapott, miután elrúgta a labdát, majd néhány perccel később egy kemény belépő után megkapta második figyelmeztetését is. A dán védőt a 14. percben kiállították, így a Wolfsburgnak több mint száz percen keresztül emberhátrányban kellett futballoznia.

A Paderborn azonnal átvette az irányítást. Bauer és Castaneda még kihagyta a lehetőségeit, de az első félidő hajrájában Filip Bilbija fejese már utat talált a kapuba, a hazai stadion pedig felrobbant az örömtől.

A második félidő gyakorlatilag egykapuzást hozott. A Wolfsburg többször csak óriási szerencsével menekült meg az újabb góltól: Belocian egy fejest még a gólvonalról vágott ki, később Klaas a kapufát találta el.

A találkozót ráadásul egy drámai közjáték is megszakította: a lelátón orvosi vészhelyzet alakult ki, emiatt a szurkolók hosszú percekre teljesen elnémultak. A futballőrület azonban folytatódott. A rendes játékidő ráadásában a csereként beálló Michel még a kapufát fejelte telibe, így következhetett a hosszabbítás.

A döntő pillanat végül a 100. percben jött el. Laurin Curda a hosszú oldalon teljesen üresen maradt, és könyörtelenül értékesítette helyzetét, megszerezve a Paderborn győztes gólját. A stadionban ezt követően elszabadult az extázis.

A lefújás után a Paderborn vezetőedzője, a 39 éves Ralf Kettemann alig találta a szavakat.

Ez őrület, ez fantasztikus. Minden teljesen szürreális, legalább egy éjszakára szükségem lesz, hogy felfogjam, mi történt"

– mondta meghatottan.

A Wolfsburg számára a kiesés különösen fájdalmas: a klub közel három évtized után zuhan vissza a másodosztályba. Dieter Heckingnek pedig ez már a második egymást követő szezonja, amely kieséssel végződik, miután tavaly sem tudta bent tartani a Bochumot az élvonalban.

A sérült Dárdai Bence ezúttal sem kapott lehetőséget: rossz hír számára, hogy ha nem igazol el, akkor a következő szezont a másodosztályban kezdi majd meg.

Dárdai Bence 2024 nyarán igazolt a Herthától a Wolfsburgba, ahol az első idényében berobbant a Bundesligába, amelyben 21 meccsen egy gólt és három gólpasszt jegyzett. A jelenlegi évadban azonban mindössze egyetlen bajnokin lépett pályára még az ősszel, aztán térdsérülés miatt kihagyta lényegében a teljes idényt.