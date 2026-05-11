Hihetetlen, de igaz: Lamine Yamal már most történelmet írt, 18 évesen lenyomta a legendát: Cristiano Ronaldo nem lehet most boldog.

Lamine Yamal 18 évesen már több La Ligát nyert, mint Cristano Ronaldo

Fotó: JOSE BRETON / NurPhoto

Yamal jobb, mint C. Ronaldo?

A meccs egyik legnagyobb nyertese a mindössze 18 éves Lamine Yamal lett, aki már a harmadik La Liga-trófeáját gyűjtötte be pályafutása során.

Ezzel már most megelőzte a legendás Cristiano Ronaldo spanyol bajnoki címeinek számát, hiszen a portugál klasszis „csak” két alkalommal nyert bajnokságot Madridban

.

Lamine Yamal wins his third LALIGA title, surpassing Cristiano Ronaldo, who won two league titles during his time at Real Madrid 🏆🏆🏆



He's only 18 years old 🤯 pic.twitter.com/lYCYUaacNp — ESPN FC (@ESPNFC) May 10, 2026

A találkozón a kölcsönben szereplő Marcus Rashford szerezte meg a vezetést egy fantasztikus szabadrúgásgóllal, majd Ferran Torres biztosította be a győzelmet. Rashford számára ez különösen emlékezetes pillanat, hiszen ez pályafutása első spanyol bajnoki címe – ráadásul hamarabb ért fel a csúcsra Spanyolországban, mint a sokat emlegetett Kylian Mbappé.

1 - Marcus Rashford has won a league title for the first time in his senior career. Toast. pic.twitter.com/DefMKuGizi — OptaJoe (@OptaJoe) May 10, 2026

Történelmi siker a Barcelona portugáljának

A rekordok sora itt még nem ért véget.

A szintén kölcsönben szereplő Joao Cancelo történelmet írt azzal, hogy ő lett az első játékos a 21. században, aki Európa öt topligájából négyet megnyert. A portugál védő korábban már ünnepelhetett bajnoki címet a Premier League-ben, a Serie A-ban és a Bundesligában is, most pedig a La Ligát is kipipálhatta.

Külön fejezetet érdemel Hansi Flick teljesítménye is. A német vezetőedző elképesztő Clásico-mérleget produkál: első hét rangadójából hatot megnyert, amire korábban még Pep Guardiola sem volt képes. A statisztikák szerint Guardiola az első hét El Clásicójából „csak” ötöt húzott be.

A győzelemmel a Barcelona ráadásul utolérte a Realt az örökranglistán is. Mindkét klub immár 106 El Clásico-győzelemnél jár, miközben 52 döntetlen született a futball történetének egyik legnagyobb rivalizálásában.

A katalánok számára tehát tökéletesre sikerült az este: bajnoki cím, történelmi rekordok és egy újabb emlékezetes El Clásico-győzelem került a klub aranykönyvébe.