Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Témák
Az elmúlt 7 nap hírei Futball Csapat Egyéni Bulvár Made in America Forma-1-es hírek
Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Rendkívüli

Nagy a baj! Pusztító bosszút esküdött Észak-Korea

Sport

A saját klubjuk tiltotta el vb-résztvevő focisztárokat a soha nem látott balhé után

Link másolása
Vágólapra másolva!
Az FC Barcelona történelmi estét produkált vasárnap, miután 2–0-ra legyőzte az Real Madrid együttesét az El Clásicón, és ezzel matematikailag is bebiztosította a spanyol bajnoki címet. A katalánok először ünnepelhettek La Liga-aranyat közvetlenül a legnagyobb rivális elleni rangadón, ráadásul a mérkőzés után egymás után dőltek meg az elképesztő rekordok is: többek között Cristiano Ronaldo is a fejét foghatja.

Hihetetlen, de igaz: Lamine Yamal már most történelmet írt, 18 évesen lenyomta a legendát: Cristiano Ronaldo nem lehet most boldog.

Lamine Yamal 18 évesen már több La Ligát nyert, mint Cristano Ronaldo
Lamine Yamal 18 évesen már több La Ligát nyert, mint Cristano Ronaldo 
Fotó: JOSE BRETON / NurPhoto

Yamal jobb, mint C. Ronaldo?

A meccs egyik legnagyobb nyertese a mindössze 18 éves Lamine Yamal lett, aki már a harmadik La Liga-trófeáját gyűjtötte be pályafutása során.

Ezzel már most megelőzte a legendás Cristiano Ronaldo spanyol bajnoki címeinek számát, hiszen a portugál klasszis „csak” két alkalommal nyert bajnokságot Madridban

.

A találkozón a kölcsönben szereplő Marcus Rashford szerezte meg a vezetést egy fantasztikus szabadrúgásgóllal, majd Ferran Torres biztosította be a győzelmet. Rashford számára ez különösen emlékezetes pillanat, hiszen ez pályafutása első spanyol bajnoki címe – ráadásul hamarabb ért fel a csúcsra Spanyolországban, mint a sokat emlegetett Kylian Mbappé.

Történelmi siker a Barcelona portugáljának

A rekordok sora itt még nem ért véget. 

A szintén kölcsönben szereplő Joao Cancelo történelmet írt azzal, hogy ő lett az első játékos a 21. században, aki Európa öt topligájából négyet megnyert. A portugál védő korábban már ünnepelhetett bajnoki címet a Premier League-ben, a Serie A-ban és a Bundesligában is, most pedig a La Ligát is kipipálhatta.

Külön fejezetet érdemel Hansi Flick teljesítménye is. A német vezetőedző elképesztő Clásico-mérleget produkál: első hét rangadójából hatot megnyert, amire korábban még Pep Guardiola sem volt képes. A statisztikák szerint Guardiola az első hét El Clásicójából „csak” ötöt húzott be.

A győzelemmel a Barcelona ráadásul utolérte a Realt az örökranglistán is. Mindkét klub immár 106 El Clásico-győzelemnél jár, miközben 52 döntetlen született a futball történetének egyik legnagyobb rivalizálásában.

A katalánok számára tehát tökéletesre sikerült az este: bajnoki cím, történelmi rekordok és egy újabb emlékezetes El Clásico-győzelem került a klub aranykönyvébe.

A Barca-Real csúcsrangadó eldöntötte a spanyol aranyérem sorsát
A Barcelona edzőjét tragédia érte a Real elleni csúcsrangadó előtt
Brutálisan kiosztották a gyorskajával ünneplő Lamine Yamalt

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!