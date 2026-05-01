A Magyar Kupában döntős Zalaegerszegnek kulcsfontosságú volt a mérkőzés, ugyanis Nuno Campos negyedik helyen álló együttese még harcban volt a bronzérem megszerzéséért.

A ZTE remek formában várhatta a meccset, ugyanis minden sorozatot figyelembe véve a legutóbb nyolc hazai mérkőzésén veretlen maradt, ezekből nem mellesleg hetet megnyert.

A Puskás Akadémia az utóbbi években rendre dobogós helyen végzett az NB I-ben, idén azonban már nem volt erre esélyese Hornyák Zsolt legénységének. Ráadásuk a felcsúti csapat a legutóbbi négy bajnokijából hármat elveszített, így Zalaegerszegen sem esélyesként lépett pályára.

Kiválóan kezdett a ZTE, amely a 26. születésnapját ünneplő Csonka fejesével már a hetedik percben megszerezte a vezetést.

A klub által szervezett, késő délután kezdődött majálison hangolódó szurkolók nem örülhettek sokáig, mert a Puskás Akadémia húsz perc alatt fordított. A felcsútiak meg is dolgoztak ezért, több helyzetet alakítottak ki és a kapu előtt hatékonyak voltak.

A fordulást követően a Puskás Akadémia visszaállt a saját térfelére, hosszú ideig szinte csak ott zajlott a játék, de a kapus Szappanos által irányított vendégvédelem magabiztosan őrizte az előnyt. A felcsúti gárda ritkán merészkedett át a túloldalra, de a 79. percben az egyik ilyen alkalomkor kis szerencsével megduplázta előnyét. A hajrában visszaállt a korábbi "rend", a ZTE támadott, de hiányzott játékából az átütő erő, a Puskás Akadémia így három ponttal távozott Zalaegerszegről.

A zalaiak ezzel lépéshátrányba kerültek a biztos európai kupaszereplést jelentő harmadik helyért zajló versenyfutásban, ugyanakkor jövő szombaton akár kupagyőztesként is kiléphetnek a nemzetközi porondra.

Fizz Liga, 32. forduló:

Zalaegerszegi TE FC-Puskás Akadémia FC 1-3 (1-2)

Zalaegerszeg, 4732 néző, v.: Zierkelbach

Zalaegerszegi TE FC: Gundel-Takács - Csonka, Victory, Várkonyi, López (Bitca, 72.) - Amato, Szendrei - Kiss B., Maxsuell (Alfonso, 85.), Skribek - Joao Victor (Daniel Lima, 72.)

Puskás Akadémia FC: Szappanos - Harutjunjan, Szolnoki, Markgráf - Maceiras (Orján, 85.), Okeke (Kern, 88.), Duarte (Golla, 88.), Nagy Zs. - Németh A., Szemel (Magyar, 72.), Lukács

gólszerzők: Csonka (7.), illetve Németh A. (15.), Lukács (27.), Nagy Zs. (79.)

sárga lap: Maxsuell (37.), López (65.), illetve Duarte (11.), Németh A. (25.), Okeke (33.), Markgráf (90.)