Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Témák
Az elmúlt 7 nap hírei Futball Csapat Egyéni Bulvár Made in America Forma-1-es hírek
Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Link másolása
Vágólapra másolva!
„Gracias por la magia” – vagyis „Köszönjük a varázslatot”. Ez állt a Santiago Bernabéu lelátóján 20 évvel ezelőtt, 2006. május 7-én, amikor Zinédine Zidane utoljára húzta magára a Real Madrid mezét a spanyol fővárosban. A stadionban mindenki tudta, hogy ezzel egy korszak zárul le. A futball egyik legnagyobb művésze búcsúzott, aki úgy lett a Real Madrid legendája, hogy a klubbal „csak” egy bajnoki címet és egyetlen Bajnokok Ligáját nyert.

A Villarreal elleni bajnokin a Bernabéu már jóval a kezdés előtt ünnepi hangulatban volt. A szurkolók transzparensekkel, sálakkal és Zidane nevét skandálva készültek a búcsúra. Aznap este nem a bajnoki cím volt a fontos, és nem is az eredmény. Mindenki egyetlen dologért jött: még egyszer látni Zinédine Zidane-t futballozni.

Aznap este mindenki Zidane-ra volt kiváncsi
Aznap este mindenki Zidane-ra volt kiváncsi
Fotó: PHILIPPE DESMAZES / AFP

Zidane a galaktikus Real Madridból is kiemelkedett

Pedig a Real Madrid akkoriban nem éppen sikerkorszakát élte. A galaktikus éra végére a csapat három, trófea nélküli idényt zárt egymás után, miközben a Barcelona Ronaldinhóval és a fiatal Lionel Messivel uralta Spanyolországot. Zidane azonban még ebben a hullámzó időszakban is külön klasszist képviselt.

Florentino Pérez egyszer azt mondta róla, hogy „öltönyben futballozik”. 

Nem véletlenül. Zidane mozgása, eleganciája, labdaérintései olyan természetességgel jöttek, mintha nem is egy futballmeccsen lenne, hanem egy színházi előadáson.

A Villarreal ellen a Real Madrid Julio Baptista góljával szerzett vezetést, de a vendégek fordítani tudtak Diego Forlán vezérletével. A Bernabéu közben egyetlen dolgot akart: Zidane gólját. Olyannyira, hogy amikor David Beckham szabadrúgáshoz készülődött egy ígéretes helyről, a közönség csalódott morajjal jelezte, hogy inkább Zidane-t szeretné látni a labda mögött.

Real Madrid supporters hold up placards bearing the shirt number of French midfielder Zinedine Zidane prior to playing his final league game for Real against Villarreal at the Santiago Bernabeu in Madrid, 07 May 2006. AFP PHOTO/PHILIPPE DESMAZES (Photo by PHILIPPE DESMAZES / AFP)
Fotó: PHILIPPE DESMAZES / AFP

A pillanat végül a második félidőben jött el. Beckham beadása után Zidane fejelt a kapuba, a Bernabéu pedig felrobbant. Nem ez volt pályafutása legszebb gólja, nem volt benne semmi látványos vagy különösebb zsenialitásra utaló mozdulat. Mégis tökéletes volt. Aznap este nem a technika számított, hanem az érzelem. A stadionban több mint 80 ezer ember ünnepelte egyszerre a futball egyik utolsó igazi művészét.

A meccs végül 3–3 lett, Sergio Ramost kiállították, Diego Forlán duplázott, Baptista pedig egyenlített, de az eredmény szinte mellékes maradt. Zidane könnyei hullottak, ahogy lesétált a pályáról, sírt. A Bernabéu pedig vele sírt.

A legkülönlegesebb jelenet azonban csak ezután következett az öltözőben.

A Real Madrid korábbi brazil védője, Cicinho évekkel később mesélte el az ESPN-nek, mi történt Zidane utolsó madridi meccse után. Florentino Pérez személyesen ment be az öltözőbe elköszönni a játékosoktól, amikor Robinho viccelődve odaszólt neki:

„Elnök úr, Zizou azt mondta, ha ad neki egy új, két évre szóló szerződést évi 6,5 millió euróért, akkor mégsem vonul vissza.”

A játékosok nevettek, Florentino azonban halálosan komoly maradt.

„Ha akarod, azonnal hozom a papírokat” – válaszolta.

Real Madrid supporters hold up a picture of French midfielder Zinedine Zidane prior to playing his final league game for Real against Villarreal at the Santiago Bernabeu in Madrid, 07 May 2006. Banner reads 'Thanks for your magic'.AFP PHOTO/PHILIPPE DESMAZES (Photo by PHILIPPE DESMAZES / AFP)
Véget ért a Zidane-varázslat
Fotó: PHILIPPE DESMAZES / AFP

Az öltözőben minden szem Zidane-ra szegeződött. A francia legenda pár másodpercig gondolkodott, majd mosolyogva csak ennyit mondott: „Nem… nem akarom tovább.”

Ezzel eldőlt minden.

Pedig Zidane még mindig klasszis volt. Cicinho szerint már akkor is edzőként működött a pályán. „Olyan volt, mint egy karmester. Mindenkinek segített helyezkedni, irányított minket. Már játékosként is edző volt.”

Néhány héttel később Zidane még egyszer megállította a világot. A 2006-os világbajnokságon Franciaországot a döntőig vezette, Panenka-büntetőt lőtt Buffonnak a fináléban, majd jött a futballtörténelem egyik legismertebb jelenete: a Materazzi elleni fejes és a piros lap Berlinben.

Így ért véget egy zseni pályafutása. Nem tökéletesen, hanem emberien.

Zidane később edzőként tért vissza Madridba, kétszer is. A mérlege: két bajnoki cím, három BL-győzelem, két Szuperkupa, két európai-Szuperkupa és klubvilágbajnoki cím.

  • További cikkek:
A Real Madrid már csak az edzőkereséssel foglalkozik, ők kaphatják a lehetetlen állást
Zidane megállapodott az új csapatával, nyáron visszatér a kispadra
Gareth Bale kitálalt Zidane-ról és Cristiano Ronaldóról

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!