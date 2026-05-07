A Villarreal elleni bajnokin a Bernabéu már jóval a kezdés előtt ünnepi hangulatban volt. A szurkolók transzparensekkel, sálakkal és Zidane nevét skandálva készültek a búcsúra. Aznap este nem a bajnoki cím volt a fontos, és nem is az eredmény. Mindenki egyetlen dologért jött: még egyszer látni Zinédine Zidane-t futballozni.

Aznap este mindenki Zidane-ra volt kiváncsi

Fotó: PHILIPPE DESMAZES / AFP

Zidane a galaktikus Real Madridból is kiemelkedett

Pedig a Real Madrid akkoriban nem éppen sikerkorszakát élte. A galaktikus éra végére a csapat három, trófea nélküli idényt zárt egymás után, miközben a Barcelona Ronaldinhóval és a fiatal Lionel Messivel uralta Spanyolországot. Zidane azonban még ebben a hullámzó időszakban is külön klasszist képviselt.

Florentino Pérez egyszer azt mondta róla, hogy „öltönyben futballozik”.

Nem véletlenül. Zidane mozgása, eleganciája, labdaérintései olyan természetességgel jöttek, mintha nem is egy futballmeccsen lenne, hanem egy színházi előadáson.

A Villarreal ellen a Real Madrid Julio Baptista góljával szerzett vezetést, de a vendégek fordítani tudtak Diego Forlán vezérletével. A Bernabéu közben egyetlen dolgot akart: Zidane gólját. Olyannyira, hogy amikor David Beckham szabadrúgáshoz készülődött egy ígéretes helyről, a közönség csalódott morajjal jelezte, hogy inkább Zidane-t szeretné látni a labda mögött.

A pillanat végül a második félidőben jött el. Beckham beadása után Zidane fejelt a kapuba, a Bernabéu pedig felrobbant. Nem ez volt pályafutása legszebb gólja, nem volt benne semmi látványos vagy különösebb zsenialitásra utaló mozdulat. Mégis tökéletes volt. Aznap este nem a technika számított, hanem az érzelem. A stadionban több mint 80 ezer ember ünnepelte egyszerre a futball egyik utolsó igazi művészét.

A meccs végül 3–3 lett, Sergio Ramost kiállították, Diego Forlán duplázott, Baptista pedig egyenlített, de az eredmény szinte mellékes maradt. Zidane könnyei hullottak, ahogy lesétált a pályáról, sírt. A Bernabéu pedig vele sírt.

A legkülönlegesebb jelenet azonban csak ezután következett az öltözőben.

A Real Madrid korábbi brazil védője, Cicinho évekkel később mesélte el az ESPN-nek, mi történt Zidane utolsó madridi meccse után. Florentino Pérez személyesen ment be az öltözőbe elköszönni a játékosoktól, amikor Robinho viccelődve odaszólt neki: