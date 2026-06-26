Németország már csoportgyőztesként érkezett az Ecuador elleni mérkőzésre. Érződött, hogy a dél-amerikaiak számára volt fontosabb a meccs, mert nekik csakis a győzelem kínált reális továbbjutási esélyt. Ennek megfelelően küzdöttek, minden egyes labdáért megharcoltak, és több periódusokban is beszorították a négyszeres világbajnokot. A mérkőzés sokáig 1-1-re állt, majd a 77. percben egy szöglet után Plata megelőzte Manuel Neuer kapust, és a léc alá pöccintette a labdát. Ezzel Ecuador 2-1-re nyert, és a meccs után - a szövetségi kapitány Sebastian Beccacece vezérletével - óriási ünneplés kezdődött.

Sebastian Beccacece a családja karjaiban ünnepelt Fotó: Ian MacNicol / Getty Images North America

A kapitány először szűk körben ünnepelte a győzelmet a stábjával, majd egyenesen a kispad mögötti nézőtér felé futott, és felmászott a lelátóra, ahol a szerettei ültek. Sebastian Beccacece a feleségét, Patricia Perssont és a lányait ölelte, a fotók alapján eluralkodtak rajtuk az érzelmek. A MetLife Stadionban ők és az ecuadori szurkolók örömkönnyeket hullattak, miközben a játékosok együtt ünnepelték a győzelmet – néhányan mintha el sem hitték volna a történteket. A Chelsea sztárja, Moises Caicedo például sokáig mozdulatlanul feküdt, majd felállt, térdre rogyott, és az ég felé mutatott - írja a The Sun. Jelen állás szerint Ecuador a legjobb 16 közé jutásért Angliával találkozik a foci-vb-n, de a csoportok további eredményei alapján ez még változhat.

Sebastian Beccacece szövetségi kapitány a családdal ünnepelt