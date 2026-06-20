Előre szóltak, hogy a szándékos szájeltakarás azonnali kiállítást von maga után, ha az konfrontációs helyzetben történik a foci-vb-n. A Nemzetközi Labdarúgó Szövetség azért szigorított a szabályokon, hogy visszaszorítsa a rasszista vagy sértő megnyilvánulásokat, amelyeket a játékosok a szájuk eltakarásával próbálnak elrejteni a kamerák elől. Ennek első áldozata a paraguayi Miguel Almiron lett, aki a törökök elleni szombat reggeli meccsen megfeledkezett magáról. Az első félidő ráadásában egy szabadrúgásra várva Almiron eltakarta a száját miközben Müldürhöz beszélt. A török játékos azonnal jelezte ezt a játékvezetőnek, aki kiment a VAR-monitorhoz, megnézte az esetet, majd kiállította a paraguayi játékost! Jókora botrány lett belőle, az első félidő végén a két csapat játékosai dulakodni, lökdösődni kezdtek, végül az öltözőbe vonultak. A FIFA érvelése szerint, ha valakinek nincs takargatnivalója, nem rejti el a száját beszéd közben.

Miguel Almiron (balra) piros lapott kapott, mert eltakarta az arcát beszéd közben Fotó: Richard Heathcote / Getty Images North America

Miguel Almiron piros lapja átírta a meccset

Almiron ostobasága nehéz helyzetbe hozta Paraguayt, amely akkor 1-0-ra vezetett, miután nagyon korán, a 66 másodperc után betalált: Galarza 22 méterről a bal alsó sarokba lőtt - ezzel már övék a leggyorsabb vb-gól, hiszen hajnalban a marokkóiak 1:10-nél találtak be. Almiron kiállítása után a második félidőben Törökország fölényben játszott, folyamatosan rohamozott.

A félholdas alakulat sorra dolgozta ki a helyzeteket, de úgy járt, mint az első meccsen Ausztrália ellen: rendre kihagyta azokat. A törökök nem tudták feltörni a dél-amerikai védelmet, amely hősiesen küzdött, és végül megőrizte előnyét.

Paraguay 1-0-ra nyert,

és két mérkőzés után három ponttal állt. Törökország korábban Ausztráliától is kikapott, így Haiti után meglepetésre második csapatként búcsúzott a világbajnokságtól.