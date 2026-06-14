Döbbenet: ők rabolták ki az angol fociválogatottat az Egyesült Államokban!

Az Origón is beszámoltunk már arról, hogy rablás áldozata lett az angol válogatott, amely magyar idő szerint szerdán 22 órától lép pályára a Horvátország elleni csoportmérkőzésen. A lopás akkor történt, amikor az angolok a hivatalos bázisukként is szolgáló Swope Soccer Village-be szerették volna elküldeni az edzésfelszerelésüket, azonban ez a szállítmány nem ért célba. Az említett forrás szerint az elkövetők egyetlen focilabdát hagytak a rakományban, míg olyan sztárok, mint Jude Bellingham és Harry Kane cipői eltűntek. Nos, Anglia fellélegezhet, a rendőrség meg is találta a tetteseket.

Anglia az első csoportmeccsére készül

Fotó: RICHARD PELHAM / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Anglia megnyugodhat, rács mögé kerülnek az elkövetők

A missouri állambeli Jackson megyei ügyészek Mustafa Salikot és Erfan Kamalt vádolták meg az eset miatt, akik mindketten a texasi San Antonióból származnak. A bűntettért legfeljebb hét év börtönbüntetés szabható ki, az óvadékot mindkettőjük esetében 75 000 dollárban állapították meg. „Jackson megye nem tolerál semmilyen bűncselekményt, amely a világbajnokság látogatóit, köztük az ide utazó nemzetközi csapatokat célozza meg” – mondta Melesa Johnson, Jackson megye ügyésze. „Köszönjük a Kansas City-i Rendőrségnek és ügyeletes ügyvédeinknek, hogy gyors munkájukkal azonnal vádat emeltek.”

Az Associated Press által megszerzett, a vád megalapozottságát igazoló nyilatkozat szerint Salik és Kamal birtokában kilenc pár stoplis cipő, kapus kesztyű, egy világbajnoksági labda, több szett póló és rövidnadrág, elektronikai eszközök, plüssállatok, több dedikált válogatott mez is volt.

„Hálás vagyok a Kansas City-i Rendőrségnek és az ügyészségnek a gyors munkájáért, amellyel több államban is lezárták a nyomozást, segítve a bűncselekmények áldozatainak a szállítás közben ellopott tárgyak visszaszerzését, és biztosítva, hogy a vádlottak bíróság elé álljanak” – nyilatkozta szombat késő este Quinton Lucas, Kansas City (Missouri) polgármestere. „Kansas City közbiztonsági vezetése továbbra is gondoskodni fog arról, hogy mindenki biztonságban legyen, és a bűnelkövetőket gyorsan felelősségre vonják.”