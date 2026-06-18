A világbajnokság csoportkörének egyik legnagyobb rangadóján a végső győzelemre is esélyes angol válogatott az előző vb-n bronzérmes horvát csapattal találkozott a texasi Arlingtonban.

Az angol válogatott a német Thomas Tuchel irányításával nyerné meg a vb-t

Fotó: Michael Steele/Getty Images North America via AFP

A Dallas Cowboys stadionjában rendezett összecsapás remek mérkőzésnek ígérkezett, ugyanis az AT&T Stadion egy fedett, légkondicionált létesítmény, így rekkenő hőség nem befolyásolta a csoportrangadót.

Az angol válogatott parádésan kezdett a rangadón

Thomas Tuchel az angol válogatott szövetségi kapitánya bombaerős kezdőt küldött pályára, melyből két alapember így is kimaradt. A Manchester Cityben futballozó Marc Guéhi kispadra került, míg az Arsenal sztárja, az Achilles-ín sérülésből még nem teljesen felépült Bukayo Saka sem volt tagja a kezdőnek.

Az angolok remekül kezdték a meccset, és pont a Saka helyére bekerült Noni Maduekének köszönhetően tizenegyeshez jutottak a kilencedik percben.

Az Arsenal szélsője lecsapott egy lecsorgó labdára, a világbajnokság után visszavonuló Luka Modric azonban nem észlelte az érkezését a vak oldaláról, és odarúgott neki. A játékvezető gondolkodás nélkül büntetőt ítélt, ami Harry Kane végzett el, de a balra tartó lövését Dominik Livaković védeni tudta. A francia Clément Turpin játékvezető azonban újrarúgatta a 11-est, mert a horvát kapus idő előtt elmozdult a gólvonalról, mellette pedig Joško Gvardiol is belépett a tizenhatoson belülre, így Kane újrapróbálkozhatott, másodszorra pedig nagy erővel a kapu bal oldalába lőtt (1-0).

Harry Kane ezzel a legtöbb értékesített tizenegyessel (5) rendelkezik a világbajnokságok történetében.

Kane mindössze a második angol játékos, aki három különböző világbajnokságon is gólt szerzett (2018, 2022 és 2026). Erre korábban csak David Beckham (1998, 2002 és 2006) volt képes.

Harry Kane másodszorra nem hibázta el a tizenegyesét

Fotó: Charlotte Wilson/Getty Images North America via AFP

A folytatásban az angolok teljes kontroll alatt tartották a mérkőzést, a horvátok rendkívül veszélytelenül futballoztak és sokáig kaput eltaláló lövésük sem volt. A 36. percben aztán a horvátok végigvittek egy támadást és egy gyönyörű góllal egyenlítettek. Egy szép kombináció végén Petar Sucic készítette le a labdát az érkező Martin Baturinának, aki 18 méterről óriási gólt lőtt a jobb felső sarokba (1-1).

Sokáig azonban nem örülhettek a horvátok az egyenlítésnek, ugyanis a 42. percben Harry Kane ismét megvillant.

Declan Rice jobb oldali szögletére a Bayern München támadója robbant be, és kilenc méterről gyönyörű gólt fejelt a kapu jobb oldalába (2-1).