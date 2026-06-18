A világbajnokság csoportkörének egyik legnagyobb rangadóján a végső győzelemre is esélyes angol válogatott az előző vb-n bronzérmes horvát csapattal találkozott a texasi Arlingtonban.
A Dallas Cowboys stadionjában rendezett összecsapás remek mérkőzésnek ígérkezett, ugyanis az AT&T Stadion egy fedett, légkondicionált létesítmény, így rekkenő hőség nem befolyásolta a csoportrangadót.
Az angol válogatott parádésan kezdett a rangadón
Thomas Tuchel az angol válogatott szövetségi kapitánya bombaerős kezdőt küldött pályára, melyből két alapember így is kimaradt. A Manchester Cityben futballozó Marc Guéhi kispadra került, míg az Arsenal sztárja, az Achilles-ín sérülésből még nem teljesen felépült Bukayo Saka sem volt tagja a kezdőnek.
Az angolok remekül kezdték a meccset, és pont a Saka helyére bekerült Noni Maduekének köszönhetően tizenegyeshez jutottak a kilencedik percben.
Az Arsenal szélsője lecsapott egy lecsorgó labdára, a világbajnokság után visszavonuló Luka Modric azonban nem észlelte az érkezését a vak oldaláról, és odarúgott neki. A játékvezető gondolkodás nélkül büntetőt ítélt, ami Harry Kane végzett el, de a balra tartó lövését Dominik Livaković védeni tudta. A francia Clément Turpin játékvezető azonban újrarúgatta a 11-est, mert a horvát kapus idő előtt elmozdult a gólvonalról, mellette pedig Joško Gvardiol is belépett a tizenhatoson belülre, így Kane újrapróbálkozhatott, másodszorra pedig nagy erővel a kapu bal oldalába lőtt (1-0).
- Harry Kane ezzel a legtöbb értékesített tizenegyessel (5) rendelkezik a világbajnokságok történetében.
- Kane mindössze a második angol játékos, aki három különböző világbajnokságon is gólt szerzett (2018, 2022 és 2026). Erre korábban csak David Beckham (1998, 2002 és 2006) volt képes.
A folytatásban az angolok teljes kontroll alatt tartották a mérkőzést, a horvátok rendkívül veszélytelenül futballoztak és sokáig kaput eltaláló lövésük sem volt. A 36. percben aztán a horvátok végigvittek egy támadást és egy gyönyörű góllal egyenlítettek. Egy szép kombináció végén Petar Sucic készítette le a labdát az érkező Martin Baturinának, aki 18 méterről óriási gólt lőtt a jobb felső sarokba (1-1).
Sokáig azonban nem örülhettek a horvátok az egyenlítésnek, ugyanis a 42. percben Harry Kane ismét megvillant.
Declan Rice jobb oldali szögletére a Bayern München támadója robbant be, és kilenc méterről gyönyörű gólt fejelt a kapu jobb oldalába (2-1).
- Kane a Bayern Münchenbe való igazolása óta (2023) klub és válogatott szinten 178 mérkőzésen 201 gólban vállalt szerepet. Az angol támadó ezeken 169 gól lőtt és 32 gólpasszt adott.
- A Bayern München támadójának ez volt a 10. világbajnokságon szerzett gólja, ezzel beérte az örökranglista élén Gary Linekert.
Az angolok azonban nem mehettek előnnyel a szünetre, ugyanis a horvátok a hosszabbítás ötödik percében másodszor is kiegyenlítettek. Egy védelem mögé benyesett labdát Ivan Perisic fejelt vissza a lendületből érkező Petar Musának, az MLS-ben szereplő Dallas FC játékosa pedig hat méterről higgadtan a kapu bal oldalába lőtt a tehetetlen Jordan Pickford mellett (2-2).
- A 37 éves Ivan Perisic már négy világbajnokságon tudott gólpasszt adni. Az Opta statisztikája szerint (1966 óta) csak Lionel Messi tudott ugyanennyi világbajnokságon gólpasszt adni.
Az angolok villámrajtot vettek a második félidőben
Az angolok szenzációsan kezdték a második félidőt. A 47. percben egy gyönyörű kombináció után Elliot Anderson ugratta ki Jude Bellinghamet, aki egyedül törhetett kapura, majd kilőtte a jobb alsó sarkot (3-2).
- Bellingham hét nemzeti csapatban lőtt góljából négyet nagy tornákon szerzett, ami a legmagasabb arány az angol válogatott történetében azon játékosok között, akik legalább öt gólt szereztek (57%).
A gól után lendületben maradtak az angolok, Kane után Bellingham is duplázhatott volna, de a Real Madrid középpályásának közeli lövését Livaković szögletre tudta ütni. A sarokrúgásból pedig Nico O’Reilly fejelhetett volna könnyű gólt, de a Manchester City balhátvédje közelről a kapu mellé bólintott az elbóbiskoló horvát védők gyűrűjében.
Az 51. percben újabb hatalmas angol lehetőség maradt ki.
Ezúttal Declan Rice, az Arsenal középpályása tört balról befelé, 15 méterről megcélozta a hosszú felsőt, de a horvát kapus a levegőben úszva hatalmasat tudott menteni.
Öt perccel később ismét parádézott Livaković. Egy jobb oldali szöglet után O’Reilly közeli fejesét tornázta ki a horvát kapus, majd a kipattanóra érkező Anthony Gordon próbálkozását is sikerült lábbal hatástalanítania.
Az angolok nem tudták eldönteni a meccset, a horvátok pedig megpróbáltak feljebb jönni, a 76. percben pedig sikerült is veszélyeztetniük, de Marco Pasalic jobb alsóba tartó lövését Pickford vetődve védeni tudta.
Hat perccel később ismét eldönthették volna a meccset az angolok. A csereként beállt Djed Spence kapott egy elképesztő mélységi indítást, ziccerbe került, de a közeli lövését a kivetődő Livaković lábbal hárította.
A 85. percben aztán a sokadik próbálkozásból lezárták a meccset az angolok.
Egy villámgyors kontratámadás végén a csereként beállt Bukayo Saka tálalt a szintén a padról érkező Marcus Rashford elé, aki szép csellel elfektetett egy horvát védőt, majd higgadtan a hosszú alsóba gurított (4-2).
A hajrában a horvátok már beletörődtek a veresége, az angol pedig nem erőltették az újabb gól megszerzését, így az eredmény már nem változott. Thomas Tuchel együttese ezzel magabiztos győzelemmel kezdte a világbajnokságot, és óriási lépést tett a továbbjutás felé.
Világbajnokság, L csoport, 1. forduló:
Anglia-Horvátország 4-2 (2-2)
gólszerzők: Kane (12., 42.- az elsőt 11-esből), Bellingham (47.), Rashford (85.), ill. Baturina (36.), Musa (45+5.)
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