Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Témák
Az elmúlt 7 nap hírei Foci-vb 2026 Futball Csapat Egyéni Bulvár Made in America Forma-1-es hírek
Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl

Foci-vb 2026

Minden érdekes hír egy helyen.

Kövesse az Origón!
Link másolása
Vágólapra másolva!
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen az Origo.hu
A labdarúgó-világbajnokság L csoportjának első fordulójában a végső győzelemre is esélyes angol válogatott 4-2-re legyőzte az előző vb-n bronzérmes horvát csapatot. A találkozó hőse a duplázó Harry Kane volt, aki beérte az angol válogatott vb-örökranglistáján a tízgólos Gary Linekert, valamint megtette azt, amire korábban csak David Beckham volt képes a nemzeti csapatban.

A világbajnokság csoportkörének egyik legnagyobb rangadóján a végső győzelemre is esélyes angol válogatott az előző vb-n bronzérmes horvát csapattal találkozott a texasi Arlingtonban.

Az angol válogatott a német Thomas Tuchel irányításával nyerné meg a vb-t
Az angol válogatott a német Thomas Tuchel irányításával nyerné meg a vb-t
Fotó: Michael Steele/Getty Images North America via AFP

A Dallas Cowboys stadionjában rendezett összecsapás remek mérkőzésnek ígérkezett, ugyanis az AT&T Stadion egy fedett, légkondicionált létesítmény, így rekkenő hőség nem befolyásolta a csoportrangadót. 

Az angol válogatott parádésan kezdett a rangadón

Thomas Tuchel az angol válogatott szövetségi kapitánya bombaerős kezdőt küldött pályára, melyből két alapember így is kimaradt. A Manchester Cityben futballozó Marc Guéhi kispadra került, míg az Arsenal sztárja, az Achilles-ín sérülésből még nem teljesen felépült Bukayo Saka sem volt tagja a kezdőnek. 

Az angolok remekül kezdték a meccset, és pont a Saka helyére bekerült Noni Maduekének köszönhetően tizenegyeshez jutottak a kilencedik percben. 

Az Arsenal szélsője lecsapott egy lecsorgó labdára, a világbajnokság után visszavonuló Luka Modric azonban nem észlelte az érkezését a vak oldaláról, és odarúgott neki. A játékvezető gondolkodás nélkül büntetőt ítélt, ami Harry Kane végzett el, de a balra tartó lövését Dominik Livaković védeni tudta. A francia Clément Turpin játékvezető azonban újrarúgatta a 11-est, mert a horvát kapus idő előtt elmozdult a gólvonalról, mellette pedig Joško Gvardiol is belépett a tizenhatoson belülre, így Kane újrapróbálkozhatott, másodszorra pedig nagy erővel a kapu bal oldalába lőtt (1-0)

  • Harry Kane ezzel a legtöbb értékesített tizenegyessel (5) rendelkezik a világbajnokságok történetében. 
  • Kane mindössze a második angol játékos, aki három különböző világbajnokságon is gólt szerzett (2018, 2022 és 2026). Erre korábban csak David Beckham (1998, 2002 és 2006) volt képes. 
ARLINGTON, TEXAS - JUNE 17: Harry Kane #9 of England celebrates after scoring a penalty for his team's first goal during the FIFA World Cup 2026 Group L match between England and Croatia at Dallas Stadium on June 17, 2026 in Arlington, Texas. Charlotte Wilson/Getty Images/AFP (Photo by Charlotte Wilson / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
Harry Kane másodszorra nem hibázta el a tizenegyesét 
Fotó: Charlotte Wilson/Getty Images North America via AFP

A folytatásban az angolok teljes kontroll alatt tartották a mérkőzést, a horvátok rendkívül veszélytelenül futballoztak és sokáig kaput eltaláló lövésük sem volt. A 36. percben aztán a horvátok végigvittek egy támadást és egy gyönyörű góllal egyenlítettek. Egy szép kombináció végén Petar Sucic készítette le a labdát az érkező Martin Baturinának, aki 18 méterről óriási gólt lőtt a jobb felső sarokba (1-1).

Sokáig azonban nem örülhettek a horvátok az egyenlítésnek, ugyanis a 42. percben Harry Kane ismét megvillant. 

Declan Rice jobb oldali szögletére a Bayern München támadója robbant be, és kilenc méterről gyönyörű gólt fejelt a kapu jobb oldalába (2-1). 

  • Kane a Bayern Münchenbe való igazolása óta (2023) klub és válogatott szinten 178 mérkőzésen 201 gólban vállalt szerepet. Az angol támadó ezeken 169 gól lőtt és 32 gólpasszt adott. 
  • A Bayern München támadójának ez volt a 10. világbajnokságon szerzett gólja, ezzel beérte az örökranglista élén Gary Linekert.
ARLINGTON, TEXAS - JUNE 17: Petar Musa #26 of Croatia celebrates scoring his team's second goal during the FIFA World Cup 2026 Group L match between England and Croatia at Dallas Stadium on June 17, 2026 in Arlington, Texas. Michael Steele/Getty Images/AFP (Photo by MICHAEL STEELE / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
A Dallasban futballozó Petar Musa egyenlített az angolok ellen
Fotó: Michael Steele/Getty Images North America via AFP

Az angolok azonban nem mehettek előnnyel a szünetre, ugyanis a horvátok a hosszabbítás ötödik percében másodszor is kiegyenlítettek. Egy védelem mögé benyesett labdát Ivan Perisic fejelt vissza a lendületből érkező Petar Musának, az MLS-ben szereplő Dallas FC játékosa pedig hat méterről higgadtan a kapu bal oldalába lőtt a tehetetlen Jordan Pickford mellett (2-2). 

  • A 37 éves Ivan Perisic már négy világbajnokságon tudott gólpasszt adni. Az Opta statisztikája szerint (1966 óta) csak Lionel Messi tudott ugyanennyi világbajnokságon gólpasszt adni.

Az angolok villámrajtot vettek a második félidőben

Az angolok szenzációsan kezdték a második félidőt. A 47. percben egy gyönyörű kombináció után Elliot Anderson ugratta ki Jude Bellinghamet, aki egyedül törhetett kapura, majd kilőtte a jobb alsó sarkot (3-2). 

  • Bellingham hét nemzeti csapatban lőtt góljából négyet nagy tornákon szerzett, ami a legmagasabb arány az angol válogatott történetében azon játékosok között, akik legalább öt gólt szereztek (57%).
Jude Bellingham (England) scores and celebrates his teams third goal during Group L FIFA World Cup 2026, England and Croatia, Dallas Stadium, Arlington, United States on June 17 2026. (Photo by Ulrik Pedersen/NurPhoto) (Photo by Ulrik Pedersen / NurPhoto via AFP)
Jude Bellingham gyönyörű gólt lőtt a horvátoknak
Fotó: Ulrik Pedersen NurPhoto via AFP

A gól után lendületben maradtak az angolok, Kane után Bellingham is duplázhatott volna, de a Real Madrid középpályásának közeli lövését Livaković szögletre tudta ütni. A sarokrúgásból pedig Nico O’Reilly fejelhetett volna könnyű gólt, de a Manchester City balhátvédje közelről a kapu mellé bólintott az elbóbiskoló horvát védők gyűrűjében. 

Az 51. percben újabb hatalmas angol lehetőség maradt ki. 

Ezúttal Declan Rice, az Arsenal középpályása tört balról befelé, 15 méterről megcélozta a hosszú felsőt, de a horvát kapus a levegőben úszva hatalmasat tudott menteni. 

Öt perccel később ismét parádézott Livaković. Egy jobb oldali szöglet után O’Reilly közeli fejesét tornázta ki a horvát kapus, majd a kipattanóra érkező Anthony Gordon próbálkozását is sikerült lábbal hatástalanítania

Croatia's goalkeeper Dominik Livakovic reacts after conceding a goal during the 2026 World Cup Group L football match between England and Croatia at the Dallas Stadium in Arlington on June 17, 2026. (Photo by Aric Becker / AFP)
Dominik Livaković tartotta meccsben a horvát válogatottat
Fotó: Aric Becker/AFP

Az angolok nem tudták eldönteni a meccset, a horvátok pedig megpróbáltak feljebb jönni, a 76. percben pedig sikerült is veszélyeztetniük, de Marco Pasalic jobb alsóba tartó lövését Pickford vetődve védeni tudta. 

Hat perccel később ismét eldönthették volna a meccset az angolok. A csereként beállt Djed Spence kapott egy elképesztő mélységi indítást, ziccerbe került, de a közeli lövését a kivetődő Livaković lábbal hárította. 

A 85. percben aztán a sokadik próbálkozásból lezárták a meccset az angolok. 

Egy villámgyors kontratámadás végén a csereként beállt Bukayo Saka tálalt a szintén a padról érkező Marcus Rashford elé, aki szép csellel elfektetett egy horvát védőt, majd higgadtan a hosszú alsóba gurított (4-2). 

ARLINGTON, TEXAS - JUNE 17: Marcus Rashford #11 of England celebrates scoring his team's fourth goal during the FIFA World Cup 2026 Group L match between England and Croatia at Dallas Stadium on June 17, 2026 in Arlington, Texas. Michael Steele/Getty Images/AFP (Photo by MICHAEL STEELE / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
Marcus Rashford gyönyörű gólja zárta le a meccset 
Fotó: Michael Steele/Getty Images North America via AFP

A hajrában a horvátok már beletörődtek a veresége, az angol pedig nem erőltették az újabb gól megszerzését, így az eredmény már nem változott. Thomas Tuchel együttese ezzel magabiztos győzelemmel kezdte a világbajnokságot, és óriási lépést tett a továbbjutás felé. 

Világbajnokság, L csoport, 1. forduló:
Anglia-Horvátország 4-2 (2-2)
gólszerzők: Kane (12., 42.- az elsőt 11-esből), Bellingham (47.), Rashford (85.), ill. Baturina (36.), Musa (45+5.)

  • kapcsolódó cikkek:
A foci-vb közben fizettek őrült összeget a holland válogatott védőért
Súlyos sérülés rázta meg az angol válogatottat, egy nappal a vb-rangadó előtt
Botrány a foci-vb-n: kirabolták az angol válogatott sztárjait

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!