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Thomas Tuchel kiakadása után fontos változást jelentett be a Nemzetközi Labdarúgó Szövetség (FIFA). Az angol válogatott szövetségi kapitánya kikelt magából a horvátok elleni meccs előtt, ugyanis a fotósok szabályos sorfalat álltak a kispadok előtt, így a német szakember nem láthatta játékosait a himnuszok alatt. Tuchel a meccs után élesen bírálta a szervezést, amire most meg is jött a válasz a FIFA-tól.

Az angol válogatott a világbajnokság egyik legjobb meccsén 4-2-re legyőzte a horvát csapatot Dallasban.

Az angol válogatott kapitánya kiakadt a horvátok elleni meccs előtt
Az angol válogatott kapitánya kiakadt a horvátok elleni meccs előtt
Fotó: Jose Breton/NurPhoto via AFP

 Thomas Tuchel, az angol válogatott szövetségi kapitánya azonban kikelt magából a meccs előtt, ugyanis a fotósok olyan közel álltak hozzá és az edző stábjához a himnuszok alatt, hogy a német szakember semmit nem látott a játékosaiból. 

Könyörgöm a FIFA-nak, hogy változtassa meg a fotósok elhelyezkedését, mert nem láttam a csapatomat a himnusz alatt, és erre a pillanatra vártam. A mai egy nagyon-nagyon különleges pillanat volt, és körülbelül ötven fotós állt előttem, fél méterre tőlem, és egyetlen játékost sem láttam. Ez egy kicsit elrontotta az élményt”

 – mondta a német szakember, akinek a kifakadása elérte a célját. 

A FIFA teljesítette az angol válogatott kapitányának kérését

A FIFA ugyanis bejelentette, hogy mostantól kezdve a szövetségi kapitányok és stábtagok kiléphetnek a kispadtól, és a fotósok mellé állhatnak – bal vagy jobb oldalra, attól függően, melyik oldalon vannak –, hogy tisztább rálátásuk legyen a himnuszokra.

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