Az angol válogatott a világbajnokság egyik legjobb meccsén 4-2-re legyőzte a horvát csapatot Dallasban.

Az angol válogatott kapitánya kiakadt a horvátok elleni meccs előtt

Fotó: Jose Breton/NurPhoto via AFP

Thomas Tuchel, az angol válogatott szövetségi kapitánya azonban kikelt magából a meccs előtt, ugyanis a fotósok olyan közel álltak hozzá és az edző stábjához a himnuszok alatt, hogy a német szakember semmit nem látott a játékosaiból.

Könyörgöm a FIFA-nak, hogy változtassa meg a fotósok elhelyezkedését, mert nem láttam a csapatomat a himnusz alatt, és erre a pillanatra vártam. A mai egy nagyon-nagyon különleges pillanat volt, és körülbelül ötven fotós állt előttem, fél méterre tőlem, és egyetlen játékost sem láttam. Ez egy kicsit elrontotta az élményt”

– mondta a német szakember, akinek a kifakadása elérte a célját.

fair play this is ridiculous pic.twitter.com/zg8olkTmEQ — Cropper (@cropperTV) June 18, 2026

A FIFA teljesítette az angol válogatott kapitányának kérését

A FIFA ugyanis bejelentette, hogy mostantól kezdve a szövetségi kapitányok és stábtagok kiléphetnek a kispadtól, és a fotósok mellé állhatnak – bal vagy jobb oldalra, attól függően, melyik oldalon vannak –, hogy tisztább rálátásuk legyen a himnuszokra.