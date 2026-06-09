Az angol válogatott a Kansas Cityben található Swope Soccer Village-ben készül a 2026-os labdarúgó-világbajnokságra, amely három füves és hat műfüves pályát biztosít a vb egyik nagy esélyesének. Az angolok már az elmúlt napokban is címlapokra kerültek, mivel az vb-n használt bázisuktól és szállodájuktól mindössze pár kilométerre lövöldözés tört ki, ám mindent kiderült, más probléma is akad az edzőközponttal.

Érdekes dolgok derültek ki az angol válogatott edzőközpontjával kapcsolatban

Fotó: CHANDAN KHANNA / AFP

Az angol válogatottnak egy hírhedt szexpark mellett kell edzenie

A The Sun információi szerint Thomas Tuchel együttesének edzőközpontja közvetlenül egy olyan parkerdő mellett található, amely évek óta az egyéjszakás kalandok egyik hírhedt helyszíne a térségben.

A helyiek szerint a késő esti órákban feltűnően sok autó szokott parkolni a Swope Park parkolójában, aminek köztudottan az az oka, hogy – a lebukástól sem félve – rendszeresen szoktak oda találkozókat szervezi párok légyottokra, mivel az erdő egyes eldugott részei diszkrét helyet biztosítanak. A titkos szerelmi fészek egyik legismertebb pontja ráadásul mindössze néhány percnyi sétára található azoktól a pályáktól, ahol az angol válogatott játékosai edzenek a világbajnokság ideje alatt.

A Háromoroszlánosok ugyanakkor aligha fogják megtapasztalni a környék éjszakai életét, ugyanis az angol szövetség komoly biztonsági intézkedéseket vezetett be: kerítéseket és takarófalakat építetett az edzőpályák köré, hogy teljesen nyugodtan és titokban készülhessenek.

Az angolok eredetileg egy nagyon modern szállodát szerettek volna kibérelni, de azt időközben a címvédő argentinok foglalták le, így Harry Kane-ék az Inn at Meadowbrook luxushotelben fognak lakni.

Az angol labdarúgó-válogatott Horvátország ellen kezdi meg szereplését a foci-vb-n június 17-én, majd június 23-án Ghána, négy nappal később pedig Panama ellen lép pályára az L-csoportban.