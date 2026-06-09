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Thomas Tuchel együttese már javában a csütörtökön kezdődő labdarúgó-világbajnokságra készül. Ám miközben az angol válogatott játékosai a nyitómeccsre és a sikeres vb-szereplésre koncentrálnak, a brit sajtó egészen különös részletet szúrt ki a csapat amerikai bázisával kapcsolatban.

Az angol válogatott a Kansas Cityben található Swope Soccer Village-ben készül a 2026-os labdarúgó-világbajnokságra, amely három füves és hat műfüves pályát biztosít a vb egyik nagy esélyesének. Az angolok már az elmúlt napokban is címlapokra kerültek, mivel az vb-n használt bázisuktól és szállodájuktól mindössze pár kilométerre lövöldözés tört ki, ám mindent kiderült, más probléma is akad az edzőközponttal.

Érdekes dolgok derültek ki az angol válogatott edzőközpontjával kapcsolatban
Érdekes dolgok derültek ki az angol válogatott edzőközpontjával kapcsolatban
Fotó: CHANDAN KHANNA / AFP

Az angol válogatottnak egy hírhedt szexpark mellett kell edzenie

A The Sun információi szerint Thomas Tuchel együttesének edzőközpontja közvetlenül egy olyan parkerdő mellett található, amely évek óta az egyéjszakás kalandok egyik hírhedt helyszíne a térségben.

A helyiek szerint a késő esti órákban feltűnően sok autó szokott parkolni a Swope Park parkolójában, aminek köztudottan az az oka, hogy – a lebukástól sem félve – rendszeresen szoktak oda találkozókat szervezi párok légyottokra, mivel az erdő egyes eldugott részei diszkrét helyet biztosítanak. A titkos szerelmi fészek egyik legismertebb pontja ráadásul mindössze néhány percnyi sétára található azoktól a pályáktól, ahol az angol válogatott játékosai edzenek a világbajnokság ideje alatt.

A Háromoroszlánosok ugyanakkor aligha fogják megtapasztalni a környék éjszakai életét, ugyanis az angol szövetség komoly biztonsági intézkedéseket vezetett be: kerítéseket és takarófalakat építetett az edzőpályák köré, hogy teljesen nyugodtan és titokban készülhessenek.

Az angolok eredetileg egy nagyon modern szállodát szerettek volna kibérelni, de azt időközben a címvédő argentinok foglalták le, így Harry Kane-ék az Inn at Meadowbrook luxushotelben fognak lakni.

Az angol labdarúgó-válogatott Horvátország ellen kezdi meg szereplését a foci-vb-n június 17-én, majd június 23-án Ghána, négy nappal később pedig Panama ellen lép pályára az L-csoportban.

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