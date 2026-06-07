Az angol válogatott, amely szombaton Harry Kane fejes góljával 1-0-ra legyőzte Új-Zélandot felkészülési mérkőzésen, az egyik legnagyobb esélyesként vág neki a jövő csütörtökön kezdődő labdarúgó-világbajnokságnak. Anglia még úgyis az egyik legerősebb kerettel rendelkezik, hogy Thomas Tuchel szövetségi kapitány több sztárjátékost is otthon hagyott.

Az angol válogatott egygólos győzelmet aratott Tampában Új-Zéland felett

Fotó: RICH STORRY / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

A legutóbbi két Európa-bajnokságon döntős angoloknál most is a végső győzelem a cél, a szigetországban pedig sokan úgy vélik, hogy a Tuchel irányítása alatt ez nem csak összejöhet, de végre megtörhet az 1966 óta tartó átok és története során másodszor is világbajnok lesz Anglia.

London már az angol válogatott vb-győzelmére készül

A The Sun információi szerint a brit kulturális minisztérium (DCMS) és több kormányzati szerv már hónapok óta dolgozik egy nagyszabású ünnepség megszervezésén. A lap szerint a költségek akár elérhetik az 500 ezer fontot (mai árfolyamon több mint 200 millió forint) is. A tervek között szerepel egy látványos londoni felvonulás, színpadok felállítása, élő szórakoztató műsorok és egy különleges emeletes busz biztosítása a játékosok számára.

A szervezők a július 19-i döntőt követő napokban rendeznék meg a nagyszabású ünnepséget. A hatóságok állítólag már egyeztettek az angol szövetséggel, a brit kormány pedig vizsgálja, hogy a válogatott sztárjai – köztük Harry Kane és Jude Bellingham – milyen gyorsan tudnának hazatérni az Egyesült Államokból a döntőt követően. A cél az lenne, hogy a játékosok már egy, maximum két nappal a finálé után már a szurkolókkal ünnepelhessenek Londoban.

A brit kormány hivatalosan ugyan még nem kommunikált a győzelmi ünnepségről, de egy belső forrás szerint óriási blama lenne, ha az ország nem lenne felkészülve egy történelmi sikerre, ezért inkább már most elkezdik a szervezést, abban reménykedve, hogy másfél hónap múlva, a foci-vb után valóban szükség lesz a félmillió fontos parádéra.