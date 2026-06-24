Az angol válogatott parádésan kezdte a világbajnokságot. Thomas Tuchel együttese a vb eddigi legjobb meccsén 4-2-re legyőzte a vb-bronzérmes horvát csapatot. Ezzel szemben a ghánai válogatott rendesen megszenvedett a nyitányon, csak egy 95. perces góllal tudta legyőzni Panama együttesét.

Harry Kane az angol válogatottban is parádés formát mutat

Fotó: Charlotte Wilson/Getty Images North America via AFP

Az angol válogatottban az első meccsen Harry Kane parádésan futballozott. Veérte a válogatott vb-örökranglistáján a tízgólos Gary Linekert, valamint David Beckham után a második angol játékos lett, aki három különböző világbajnokságon is gólt szerzett. A háromoroszlános válogatott szurkolói ezúttal is Kane-től várták a gólokat, azonban a Bayern München sztárjátékosát a meccs előtt megátkozta egy ghánai sámán, így a mérkőzés egyik legnagyobb kérdése az volt, hat-e a varázslat a bombaformában lévő támadóra, aki az idei szezonban minden sorozatot figyelembe véve 59 meccsen 69 gólnál járt.

​Az angol válogatott rendesen megszenvedett a második meccsén

A ghánai válogatott erősödött az első meccshez képest, ezúttal ugyanis pályára léphetett a csapat egyik legnagyobb sztárja, Thomas Partey. A 33 éves játékos azért nem játszhatott az első csoportmeccsen, mert nem engedték be Kanadába. Partey ugyanis a vízumkérelmében azt állította, hogy korábban soha nem tartóztatták le, nem emeltek ellene vádat, és nem követett el bűncselekményt. Ez viszont nem felelt meg a valóságnak, ugyanis a ghánai középpályás ellen a közelmúltban az Egyesült Királyságban hét rendbeli nemi erőszak és egy rendbeli szexuális zaklatás miatt emeltek vádat.

A találkozó elején az angolok óriási mezőnyfölényben játszottak, komoly helyzeteket viszont nem tudtak kialakítani, mert nem bírtak a ghánaiak betömörülő védekezésével. Az angolok az első félidőben 78%-ban birtokolták a labdát, helyzetet viszont egyáltalán nem tudtak kidolgozni, így Thomas Tuchel együttese kaput eltaláló lövés nélkül zárta az első felvonást, ami gólnélküli döntetlennel ért véget.

Az angolok az első félidőben rendesen szenvedtek Ghána ellen

Fotó: Buda Mendes/Getty Images via AFP

A félidőben egyik szövetségi kapitány sem változtatott, a találkozó pedig ugyanúgy folytatódott, mint az első játékrészben. Az angolok hatalmas mezőnyfölényben futballoztak, de csak szenvedtek a rendkívül fegyelmezetten védekező ghánaiak ellen, akik kontrából se nagyon veszélyeztettek.