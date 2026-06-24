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A labdarúgó-világbajnokság L csoportjának második fordulójában az angol válogatott 0-0-s döntetlent játszott Ghána együttesével. Az angol válogatott az előző mérkőzésen parádés játékot mutatott be, azonban a keddi esti találkozó előtt egy ghánai sámán megátkozta Harry Kane-t, az eredményből pedig úgy tűnik, sikeres varázslatot hajtott végre.

Az angol válogatott parádésan kezdte a világbajnokságot. Thomas Tuchel együttese a vb eddigi legjobb meccsén 4-2-re legyőzte a vb-bronzérmes horvát csapatot. Ezzel szemben a ghánai válogatott rendesen megszenvedett a nyitányon, csak egy 95. perces góllal tudta legyőzni Panama együttesét. 

Harry Kane az angol válogatottban is parádés formát mutat
Harry Kane az angol válogatottban is parádés formát mutat
Fotó: Charlotte Wilson/Getty Images North America via AFP

Az angol válogatottban az első meccsen Harry Kane parádésan futballozott. Veérte a válogatott vb-örökranglistáján a tízgólos Gary Linekert, valamint David Beckham után a második angol játékos lett, aki három különböző világbajnokságon is gólt szerzett. A háromoroszlános válogatott szurkolói ezúttal is Kane-től várták a gólokat, azonban a Bayern München sztárjátékosát a meccs előtt megátkozta egy ghánai sámán, így a mérkőzés egyik legnagyobb kérdése az volt, hat-e a varázslat a bombaformában lévő támadóra, aki az idei szezonban minden sorozatot figyelembe véve 59 meccsen 69 gólnál járt. 

​Az angol válogatott rendesen megszenvedett a második meccsén

A ghánai válogatott erősödött az első meccshez képest, ezúttal ugyanis pályára léphetett a csapat egyik legnagyobb sztárja, Thomas Partey. A 33 éves játékos azért nem játszhatott az első csoportmeccsen, mert nem engedték be Kanadába. Partey ugyanis a vízumkérelmében azt állította, hogy korábban soha nem tartóztatták le, nem emeltek ellene vádat, és nem követett el bűncselekményt. Ez viszont nem felelt meg a valóságnak, ugyanis a ghánai középpályás ellen a közelmúltban az Egyesült Királyságban hét rendbeli nemi erőszak és egy rendbeli szexuális zaklatás miatt emeltek vádat.

A találkozó elején az angolok óriási mezőnyfölényben játszottak, komoly helyzeteket viszont nem tudtak kialakítani, mert nem bírtak a ghánaiak betömörülő védekezésével. Az angolok az első félidőben 78%-ban birtokolták a labdát, helyzetet viszont egyáltalán nem tudtak kidolgozni, így Thomas Tuchel együttese kaput eltaláló lövés nélkül zárta az első felvonást, ami gólnélküli döntetlennel ért véget. 

FOXBOROUGH, MASSACHUSETTS - JUNE 23: Referee Said Martinez shows a yellow card to Declan Rice #4 of England during the FIFA World Cup 2026 Group L match between England and Ghana at Boston Stadium on June 23, 2026 in Foxborough, Massachusetts. Buda Mendes/Getty Images/AFP (Photo by Buda Mendes / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
Az angolok az első félidőben rendesen szenvedtek Ghána ellen
Fotó: Buda Mendes/Getty Images via AFP

A félidőben egyik szövetségi kapitány sem változtatott, a találkozó pedig ugyanúgy folytatódott, mint az első játékrészben. Az angolok hatalmas mezőnyfölényben futballoztak, de csak szenvedtek a rendkívül fegyelmezetten védekező ghánaiak ellen, akik kontrából se nagyon veszélyeztettek. 

A találkozó első helyzetére egészen az 57. percig kellett várni. Az angoloknak egy labdavesztés után volt területük, végigvittek egy kontrát, melynek végén Noni Madueke lőtt 13 méterről, a megpattant labdáját azonban egy ghánai védő kifejelte a kapu torkából. 

A következő lehetőség a 69. percben jött az angoloknak. 

A csereként beállt Nico O’Reilly szerzett labdát a tizenhatos előtt, Kane begyűjtötte a lecsorgót, majd 17 méterről megcélozta a bal alsót, de Benjámin Asare vetődve védeni tudott. 

Az utolsó húsz percben az angolok fokozták a nyomást, és akár meg is nyerhették volna a meccset. Előbb a csereként beállt Bukayo Saka jobb alsóba tartó lövését védte Benjámin Asare óriási bravúrral, majd a 86. percben egy bal oldali beadás után a berobbanó Nico O’Reilly fejelt négy méterről felső kapufát, a kipattanót pedig Harry Kane hat méterről a kapu fölé bombázta. 

FOXBOROUGH, MASSACHUSETTS - JUNE 23: Harry Kane #9 of England protests to Referee Said Martinez during the FIFA World Cup 2026 Group L match between England and Ghana at Boston Stadium on June 23, 2026 in Foxborough, Massachusetts. Richard Pelham/Getty Images/AFP (Photo by Richard Pelham / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
Harry Kane lábában maradt az angol válogatott győztes gólja 
Fotó: Richard Pelham/Getty Images North America via AFP

A 93. percben még lehetett volna egy slusszpoén a meccsben. Egy angol szöglet után Marc Guéhi fejelt kapura, de a Manchester City védőjének jobb felsőbe tartó kísérletét a ghánai Kojo Peprah kifejelte a gólvonalon állva. 

Az angol válogatott végül 1,28-as xG-vel (a várható gólok száma) zárta a meccset, – míg a ghánai csapat 0,28-cal – így a helyzetek alapján meg kellett volna nyernie a meccset, de végül Thomas Tuchel együttesének be kellett érnie a döntetlennel. 

Ezzel mindkét csapat négy ponttal áll az L csoportban, ami gyakorlatilag mindkét együttesnek továbbjutás ér az egyenes kieséses szakaszba. 

Világbajnokság, L csoport, 2. forduló:
Anglia-Ghána 0-0

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