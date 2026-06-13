Thomas Tuchel angol válogatottja két győzelemmel zárta le a felkészülést a 2026-os foci-vb-re, amelynek első fordulójában rögtön rangadót játszik a korábbi vb-ezüstérmes Horvátország ellen. Anglia 1966 óta − amikor történetesen aranyérmes lett − nem tudott dobogóra állni világbajnokságon, ugyanakkor a legutóbbi kettő Európa-bajnokságon is bejutott a döntőbe.

Az angol válogatott Horvátország ellen kezdi a világbajnokságot

Fotó: RICHARD PELHAM / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Mi lett az angol válogatott edzőfelszerelésével?

Ahogyan arról a Daily Mail is beszámolt, rablás áldozata lett az angol válogatott, amely magyar idő szerint szerdán 22 órától lép pályára a Horvátország elleni csoportmérkőzésen. A lopás akkor történt, amikor az angolok a hivatalos bázisukként is szolgáló Swope Soccer Village-be szerették volna elküldeni az edzésfelszerelésüket, azonban ez a szállítmány nem ért célba.

Az említett forrás szerint az elkövetők egyetlen focilabdát hagytak a rakományban,

míg olyan sztárok, mint Jude Bellingham és Harry Kane cipői eltűntek.

Az angol szövetség (FA) nem kommentálta a fejleményeket, viszont egyes sajtóhírek szerint a rendőrséghez fordultak, amely már le is tartóztatott két személyt az ügyben. Thomas Tuchelék szombaton edzenek először a Kansas City-ben található edzőközpontban, jelenleg pedig az idővel futnak versenyt, hogy minden egyes eszközt visszaszerezzenek/pótoljanak.