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Thomas Tuchel szövetségi kapitány még a világbajnokság előtti napokban szeretné finomhangolni a taktikát. Éppen ezért az angol válogatott állítólag egy titkos felkészülési mérkőzést játszik, ám erre a célra egy meglepő ellenfelet választott.

Az angol válogatott közvetlenül a jövő csütörtökön kezdődő világbajnokság előtt még két mérkőzést játszik. A hivatalos program szerint Thomas Tuchel csapata előbb június 6-án Új-Zélanddal, majd június 10-én Costa Ricával játszik az Egyesült Államokban. Azonban mint kiderült, ezeken felül lesz még egy mérkőzésük.

Thomas Tuchel tart edzést az angol válogatott játékosainak Floridában
Thomas Tuchel tart edzést az angol válogatott játékosainak Floridában
Fotó: RICHARD PELHAM / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Negyedosztályú csapattal is összecsap az angol válogatott

A Telegraph információi szerint az angolok ugyancsak június 10-re szerveztek egy zárt kapus mérkőzést a Miami United ellen. A 2015-ben alapított futballklub jelenleg az amerikai negyedosztályban vitézkedik. A hagyományos, 90 percig tartó találkozót teljes titoktartás övezi, így sem a sajtó képviselői, sem pedig a szurkolók nem lehetnek majd jelen. 

Felmerül a kérdés, hogy vajon mi értelme egy gyakorlatilag amatőrökből álló csapat elleni mérkőzésnek?! Nos, Thomas Tuchel célja ezzel az, hogy az angol labdarúgó-válogatott tajai tökéletesítsék a pontrúgásokat, és egyéb meccsszituációkat a világbajnoki rajt előtt.

A Newcastle United védője, Dan Burn korábban szintén arról beszélt, hogy túlságosan jól ismerik egymás mozgását, így az egymás elleni edzéseken nem tudják megfelelően gyakorolni ezeket a szituációkat, vagyis pontosan ezért szükséges a külsős ellenfél.

A háromoroszlánosok egyébként már megérkeztek Floridába, ahol egy tíznapos akklimatizációs edzőtáborban készülnek a nyári hőségre és a párás időjárásra. Tuchel korábban hangsúlyozta, hogy az amerikai körülmények jelentős kihívást jelentenek majd a tornán, ezért a megfelelő alkalmazkodás kulcsfontosságú lehet.

Anglia Horvátország ellen kezdi meg szereplését a foci-vb-n június 17-én, majd június 23-án Ghána, négy nappal később pedig Panama ellen lép pályára az L-csoportban.

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