Az angol válogatott közvetlenül a jövő csütörtökön kezdődő világbajnokság előtt még két mérkőzést játszik. A hivatalos program szerint Thomas Tuchel csapata előbb június 6-án Új-Zélanddal, majd június 10-én Costa Ricával játszik az Egyesült Államokban. Azonban mint kiderült, ezeken felül lesz még egy mérkőzésük.

Thomas Tuchel tart edzést az angol válogatott játékosainak Floridában

Fotó: RICHARD PELHAM / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Negyedosztályú csapattal is összecsap az angol válogatott

A Telegraph információi szerint az angolok ugyancsak június 10-re szerveztek egy zárt kapus mérkőzést a Miami United ellen. A 2015-ben alapított futballklub jelenleg az amerikai negyedosztályban vitézkedik. A hagyományos, 90 percig tartó találkozót teljes titoktartás övezi, így sem a sajtó képviselői, sem pedig a szurkolók nem lehetnek majd jelen.

Felmerül a kérdés, hogy vajon mi értelme egy gyakorlatilag amatőrökből álló csapat elleni mérkőzésnek?! Nos, Thomas Tuchel célja ezzel az, hogy az angol labdarúgó-válogatott tajai tökéletesítsék a pontrúgásokat, és egyéb meccsszituációkat a világbajnoki rajt előtt.

A Newcastle United védője, Dan Burn korábban szintén arról beszélt, hogy túlságosan jól ismerik egymás mozgását, így az egymás elleni edzéseken nem tudják megfelelően gyakorolni ezeket a szituációkat, vagyis pontosan ezért szükséges a külsős ellenfél.

A háromoroszlánosok egyébként már megérkeztek Floridába, ahol egy tíznapos akklimatizációs edzőtáborban készülnek a nyári hőségre és a párás időjárásra. Tuchel korábban hangsúlyozta, hogy az amerikai körülmények jelentős kihívást jelentenek majd a tornán, ezért a megfelelő alkalmazkodás kulcsfontosságú lehet.

Anglia Horvátország ellen kezdi meg szereplését a foci-vb-n június 17-én, majd június 23-án Ghána, négy nappal később pedig Panama ellen lép pályára az L-csoportban.

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