Nem sokkal azután, hogy Szoboszlai Dominik liverpooli csapattársa, Endo Vataru sérülés miatt kikerült a japán vb-keretből, a címvédő argentin válogatott is cserét jelentett be.
Nyaralásról hívták be az argentin válogatott focistát a vb-re
Leonardo Balerdi vádlija még múlt szombaton sérült meg, és azóta nem is jött rendbe, így Lionel Scaloni szövetségi kapitány Tóth Alex bournemouth-i csapattársát, a nyártól már a Tottenhamet erősítő Marcos Senesit hívta be, aki így pályafutása során először szerepelhet világbajnokságon.
A háromszoros argentin válogatott védő már javában a barátnőjével, a szintén futballistaként ismert Kelci-Rose Bowersszel nyaralt Ibizán, amikor érkezett a meghívó. A 29 éves hátvéd természetesen kitörő örömmel fogadta a hírt, ráadásul a szobában tartózkodó párja videóra is vette a megható jelenetet.
„Eddig Miamiban nyaraltunk, most jöttünk vissza Ibizára, hogy kicsit kikapcsolódjunk és pihenjünk, de közben egyikünk sem tudott igazán lazítani. Mindketten tisztában voltunk a helyzettel, így nem tudtunk teljesen felhőtlenül kikapcsolódni” – mesélte a felvétel alatt a Bournemouth női csapatának korábbi játékosa. „És most Marcost… most behívták a válogatottba! Hihetetlen, nem igaz? Ez az, amiért mindketten imádkoztunk minden egyes nap. Ez őrület!” – tette hozzá Kelci-Rose.
A videó végén a pár örömében egymás nyakába ugrott, és sikítva ünnepelte a szenzációs hírt.
A Lionel Messi fémjelezte Argentína szerdán hajnali 3 órakor Algéria ellen kezdi meg világbajnoki szereplését.
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