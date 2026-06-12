Nem sokkal azután, hogy Szoboszlai Dominik liverpooli csapattársa, Endo Vataru sérülés miatt kikerült a japán vb-keretből, a címvédő argentin válogatott is cserét jelentett be.

A háromszoros argentin válogatott védő, Marcos Senesi is ott lesz a foci-vb-n

Fotó: LUIS ROBAYO / AFP

Nyaralásról hívták be az argentin válogatott focistát a vb-re

Leonardo Balerdi vádlija még múlt szombaton sérült meg, és azóta nem is jött rendbe, így Lionel Scaloni szövetségi kapitány Tóth Alex bournemouth-i csapattársát, a nyártól már a Tottenhamet erősítő Marcos Senesit hívta be, aki így pályafutása során először szerepelhet világbajnokságon.

A háromszoros argentin válogatott védő már javában a barátnőjével, a szintén futballistaként ismert Kelci-Rose Bowersszel nyaralt Ibizán, amikor érkezett a meghívó. A 29 éves hátvéd természetesen kitörő örömmel fogadta a hírt, ráadásul a szobában tartózkodó párja videóra is vette a megható jelenetet.

„Eddig Miamiban nyaraltunk, most jöttünk vissza Ibizára, hogy kicsit kikapcsolódjunk és pihenjünk, de közben egyikünk sem tudott igazán lazítani. Mindketten tisztában voltunk a helyzettel, így nem tudtunk teljesen felhőtlenül kikapcsolódni” – mesélte a felvétel alatt a Bournemouth női csapatának korábbi játékosa. „És most Marcost… most behívták a válogatottba! Hihetetlen, nem igaz? Ez az, amiért mindketten imádkoztunk minden egyes nap. Ez őrület!” – tette hozzá Kelci-Rose.

A videó végén a pár örömében egymás nyakába ugrott, és sikítva ünnepelte a szenzációs hírt.

🇦🇷 Here's the moment Marcos Senesi found out he was going to the World Cup.



📞⛱️ He's on holiday with his other half, Kelci-Rose Bowers, and receives the call from Lionel Scaloni. pic.twitter.com/ld9Cl3b2Sn https://t.co/fa6F4nopEq — Football Tweet ⚽ (@Footballtweet) June 11, 2026

A Lionel Messi fémjelezte Argentína szerdán hajnali 3 órakor Algéria ellen kezdi meg világbajnoki szereplését.