A címvédő argentin válogatott magyar idő szerint szerda éjszaka mutatkozik be a foci-vb-n, amikor is Algéria ellen lépnek pályára Lionel Messiék Kansas Cityben. A dél-amerikai ország szurkolói természetesen már izgatottan várják a mérkőzést, azonban az argentin kormány elkötelezett amellett, hogy egyes drukkerek ne utazhassanak el a világbajnokságra.

Az argentin válogatott több ezer szurkolója nem léphet be a stadionokba

Fotó: SIVARAM VENKITASUBRAMANIAN / NurPhoto

Gyerektartás elmaradása miatt büntetik az argentin válogatott szurkolóit

A spanyol AS információi szerint mintegy 13 ezer argentin állampolgár került olyan listára, amely miatt megakadályozhatják, hogy részt vegyenek a tornán. Az intézkedés hátterében nem sportszakmai okok állnak: az érintettek olyan személyek, akik jelentős elmaradással rendelkeznek gyermektartási kötelezettségeik teljesítésében.

A lap szerint az argentin hatóságok már továbbították a névsort az amerikai szervek felé, hogy a stadionba való beléptetésnél kiszűrhessék az érintett személyeket.

Ha nem gondoskodnak a gyermekeikről, akkor nincs helyük a stadionokban sem

– jelentette ki Buenos Aires polgármestere, Jorge Macri.

Ám nem csak a gyerekeit elhanyagoló szülők maradhatnak le a futball legnagyobb eseményéről. A „Biztonságos lelátók” programot az elmúlt években széles körű támogatás övezi Argentínában. A hivatalos adatok szerint eddig több mint négymillió szurkolót ellenőriztek 1328 mérkőzésen. Az ellenőrzések során 1166 olyan személyt azonosítottak, akik ellen elfogatóparancs volt érvényben, így ők sem utazhatnak az Egyesült Államokba. A döntés persze komoly visszhangot keltett, hiszen az argentin válogatott mérkőzéseit rendszerint több tízezer fanatikus szurkoló kíséri figyelemmel.

A 2026-os labdarúgó-világbajnokságon Argentína a J csoportban szerepel, ahol Algéria, Ausztria és Jordánia lesznek az ellenfelei.