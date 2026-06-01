Nem sok ideje maradt a szomorkodásra a budapesti Bajnokok Ligája-döntő vesztesének. A szombati finálé után vasárnap már Londonban ünnepelték meg a Premier League-győzelmet az Arsenal játékosai. A bajnoki parádé nem volt eseménytelen, erről pedig első sorban Martin Ödegaard és Ben White gondoskodott.

Az Arsenal drámai tizenegyespárbajban bukta el a budapesti BL-döntőt a PSG ellen szombat este a Puskás Arénában. A szomorkodást azonban gyorsan felváltotta az ünneplés, ugyanis Mikel Arteta együttese vasárnap már Londonban ünnepelte meg, hogy 22 év után ismét megnyerte a Premier League-et. 

Az Arsenal 22 év után ünnepelhetett ismét bajnoki címet
Fotó: TOBY SHEPHEARD / AFP

Az Arsenal focistája a szurkolók közé dobta csapattársa luxusnapszemüvegét

A bajnoki parádéra rengeteg szurkoló volt kíváncsi, brit sajtóhírek szerint közel 1 millió ember vonult ki London utcáira az esemény miatt. A buszos felvonulás alatt a játékosok rendkívül jókedvűek voltak, bár könnyen lehet, hogy Martin Ödegaardnak van némi hiányérzete. A csapatkapitány Ben White mellett utazott a nyitott busz tetején, az angol védő pedig egyszer csak levette a norvég fejéről az Oakley Meta HSTN AI típusú napszemüveget, ami megközelítőleg 479 fontba (197 ezer forint) kerül, majd váratlanul a tömegbe hajította.

Az esetről készült felvételeken jól látható, hogy a norvég válogatott játékos teljesen ledöbbent és nem örült csapattársa tréfájának.

„Láttátok ezt a szemüveget? Utoljára Martin fején láttuk, mielőtt kidobták volna a bajnokok buszából...Neveket nem szeretnénk említeni…” – olvasható a klub X-bejegyzésében.

Ödegaard egyébként maga is kidobott a buszból később egy labdát, amivel pechjére az egyik rendőrt találta fejen. A norvég játékos reakciója egészen parádésra sikerült, ugyanis egyből leguggolt és elbújt a buszban, majd egy gyerek a csíntevés után. 

A jelenet ugyanakkor beleillett az Arsenal bajnoki parádéjának felszabadult hangulatába, ahol a játékosok és a többszázezres tömeg együtt ünnepelte a klub bajnoki címét. 

