Az Arsenal drámai tizenegyespárbajban bukta el a budapesti BL-döntőt a PSG ellen szombat este a Puskás Arénában. A szomorkodást azonban gyorsan felváltotta az ünneplés, ugyanis Mikel Arteta együttese vasárnap már Londonban ünnepelte meg, hogy 22 év után ismét megnyerte a Premier League-et.
Az Arsenal focistája a szurkolók közé dobta csapattársa luxusnapszemüvegét
A bajnoki parádéra rengeteg szurkoló volt kíváncsi, brit sajtóhírek szerint közel 1 millió ember vonult ki London utcáira az esemény miatt. A buszos felvonulás alatt a játékosok rendkívül jókedvűek voltak, bár könnyen lehet, hogy Martin Ödegaardnak van némi hiányérzete. A csapatkapitány Ben White mellett utazott a nyitott busz tetején, az angol védő pedig egyszer csak levette a norvég fejéről az Oakley Meta HSTN AI típusú napszemüveget, ami megközelítőleg 479 fontba (197 ezer forint) kerül, majd váratlanul a tömegbe hajította.
Az esetről készült felvételeken jól látható, hogy a norvég válogatott játékos teljesen ledöbbent és nem örült csapattársa tréfájának.
„Láttátok ezt a szemüveget? Utoljára Martin fején láttuk, mielőtt kidobták volna a bajnokok buszából...Neveket nem szeretnénk említeni…” – olvasható a klub X-bejegyzésében.
Ödegaard egyébként maga is kidobott a buszból később egy labdát, amivel pechjére az egyik rendőrt találta fejen. A norvég játékos reakciója egészen parádésra sikerült, ugyanis egyből leguggolt és elbújt a buszban, majd egy gyerek a csíntevés után.
A jelenet ugyanakkor beleillett az Arsenal bajnoki parádéjának felszabadult hangulatába, ahol a játékosok és a többszázezres tömeg együtt ünnepelte a klub bajnoki címét.
