Az Arsenal-szurkolók sokkoló üzenetet küldtek a BL-döntő negatív hősének, Gabriel Magalhaesnek.

Az Arsenal szurkolói rendkívüli módon álltak ki Gabriel Magalhaes mellett

Fotó: NICOLAS TUCAT / AFP

Megutálták a szurkolók az Arsenal sztárját?

A beszámolók szerint a

Gabriel mezeinek eladása 350 százalékkal megugrott a döntőt követő napokban, ami egyértelmű szurkolói üzenetként értelmezhető: a drukkerek nem hibáztatják, hanem támogatják a játékost a fájdalmas vereség után.

A londoni klub és a Paris Saint-Germain közötti finálé rendkívül kiélezett küzdelmet hozott. A rendes játékidő és a hosszabbítás sem döntött, így tizenegyespárbaj következett. Az Arsenal számára Gabriel a döntő, ötödik rúgóként állt oda, ám a lövése a keresztléc fölé szállt, ezzel a PSG javára dőlt el a párharc.

A kimaradt tizenegyes után a brazil védőt azonnal vigasztalta honfitársa, a PSG sztárja, Marquinhos, majd a csapattársak is sorra odamentek hozzá, hogy támogassák a nehéz pillanatban. A vereség különösen fájó volt, hiszen az Arsenal története első Bajnokok Ligája-címére hajtott.

A drámai este után azonban a szurkolók reakciója sokakat meglepett: a klub mezboltjaiban Gabriel neve lett a legnépszerűbb felirat, a vásárlások pedig rövid időre még az összes többi játékos mezének eladását is felülmúlták. A jelentések szerint a védő mezei iránti kereslet időnként meg is duplázta a többi játékosét, miközben a drukkerek egy győzelmi parádéra készültek, amely az Arsenal Premier League-bajnoki címének 22 év utáni ünneplését kísérte.

A mérkőzés után Declan Rice is megszólalt, és kiemelte, mennyire megviselte a csapattársakat a döntő. A TNT Sportsnak így nyilatkozott: „Ők (Gabriel és Eze) teljesen összetörtek amiatt, hogy kihagyták a tizenegyest a Bajnokok Ligája-döntőben.”

A történet így nemcsak a sportdráma, hanem a szurkolói lojalitás példája is lett.