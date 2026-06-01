Az Arsenal drámai tizenegyespárbajban bukta el a budapesti BL-döntőt a PSG ellen szombat este a Puskás Arénában. A szomorkodást azonban gyorsan felváltotta az ünneplés, ugyanis Mikel Arteta együttese vasárnap már Londonban ünnepelte meg, hogy 22 év után ismét megnyerte a Premier League-et.

Az Arsenal játékosai Londonban ünnepelték meg a Premier League-sikert

Fotó: TOBY SHEPHEARD / AFP

Káosz az Arsenal bajnoki parádéján?

A bajnoki parádéra rengeteg szurkoló volt kíváncsi, brit sajtóhírek szerint közel 1 millió ember vonult ki London utcáira az esemény miatt. A szurkolók közül sokan háztetőkre, közlekedési lámpákra és fákra másztak fel, hogy jobb rálátásuk legyen a játékosokat szállító buszra.

A londoni tűzoltóság közlése szerint mintegy 75 embert kellett magasból kimenteni, miután életveszélyes helyzetbe kerültek az ünneplés közben.

A hatóságok többször is felszólították a drukkereket, hogy ne másszanak fel épületekre és egyéb szerkezetekre, ám ezt sokan nem tartották be.

A helyzetet tovább súlyosbította, hogy egy eltévedt pirotechnikai eszköz tüzet okozott egy hotel homlokzatán. Bár a lángokat gyorsan megfékezték, a tűzoltók szerint komolyabb baj is történhetett volna.

An estimated one million Arsenal fans lined the streets of London for their parade today 😳🔴 pic.twitter.com/oM7s4QtamH — Football on TNT Sports (@footballontnt) May 31, 2026

Kilenc embert vettek őrizetbe Londonban

A rendőrség estig kilenc embert őrizetbe vett.

A letartóztatások között ittas és rendbontó magatartás, kábítószerrel kapcsolatos bűncselekmények, szexuális zaklatás,

valamint mentő- és rendvédelmi dolgozók elleni erőszak is szerepelt. A környéken fokozott rendőri jelenlétet rendeltek el, több mint ötszáz rendőr biztosította a rendezvényt.

Miközben az Arsenal játékosai a klub 22 év után megszerzett bajnoki címét ünnepelték a szurkolókkal, az utcák estére szeméttel, üres italosdobozokkal és elhagyott elektromos kerékpárokkal teltek meg. A tömeg azonban még órákkal a parádé után is énekelve és skandálva hömpölygött a londoni metróállomások felé.

Arsenal’s parade brought north London to a standstill, with reports estimating hundreds of thousands of fans, around 800,000 lining the streets 😵🔴⚪️ #PremierLeague pic.twitter.com/F62COOBh5Z — DAZN Football (@DAZNFootball) May 31, 2026

A hatóságok hangsúlyozták: bár az eseményt némileg beárnyékolták az incidensek, a szurkolók túlnyomó többsége békésen ünnepelte a történelmi bajnoki sikert.