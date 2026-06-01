Az Arsenal drámai tizenegyespárbajban bukta el a budapesti BL-döntőt a PSG ellen szombat este a Puskás Arénában. A szomorkodást azonban gyorsan felváltotta az ünneplés, ugyanis Mikel Arteta együttese vasárnap már Londonban ünnepelte meg, hogy 22 év után ismét megnyerte a Premier League-et.
Káosz az Arsenal bajnoki parádéján?
A bajnoki parádéra rengeteg szurkoló volt kíváncsi, brit sajtóhírek szerint közel 1 millió ember vonult ki London utcáira az esemény miatt. A szurkolók közül sokan háztetőkre, közlekedési lámpákra és fákra másztak fel, hogy jobb rálátásuk legyen a játékosokat szállító buszra.
A londoni tűzoltóság közlése szerint mintegy 75 embert kellett magasból kimenteni, miután életveszélyes helyzetbe kerültek az ünneplés közben.
A hatóságok többször is felszólították a drukkereket, hogy ne másszanak fel épületekre és egyéb szerkezetekre, ám ezt sokan nem tartották be.
A helyzetet tovább súlyosbította, hogy egy eltévedt pirotechnikai eszköz tüzet okozott egy hotel homlokzatán. Bár a lángokat gyorsan megfékezték, a tűzoltók szerint komolyabb baj is történhetett volna.
Kilenc embert vettek őrizetbe Londonban
A rendőrség estig kilenc embert őrizetbe vett.
A letartóztatások között ittas és rendbontó magatartás, kábítószerrel kapcsolatos bűncselekmények, szexuális zaklatás,
valamint mentő- és rendvédelmi dolgozók elleni erőszak is szerepelt. A környéken fokozott rendőri jelenlétet rendeltek el, több mint ötszáz rendőr biztosította a rendezvényt.
Miközben az Arsenal játékosai a klub 22 év után megszerzett bajnoki címét ünnepelték a szurkolókkal, az utcák estére szeméttel, üres italosdobozokkal és elhagyott elektromos kerékpárokkal teltek meg. A tömeg azonban még órákkal a parádé után is énekelve és skandálva hömpölygött a londoni metróállomások felé.
A hatóságok hangsúlyozták: bár az eseményt némileg beárnyékolták az incidensek, a szurkolók túlnyomó többsége békésen ünnepelte a történelmi bajnoki sikert.
