Teljesítette küldetését a Paris Saint-Germain, amely sikeresen megvédte címét a labdarúgó Bajnokok Ligájában. A PSG végül tizenegyesekkel győzte le az Arsenalt, amelynek egyes szurkolói annyira nehezen viselték a történteket, hogy egy brutális tömegverekedést kezdeményeztek.

Mint arról az Origo is beszámolt, a Paris Saint-Germain hátrányból felállva, végül tizenegyesekkel múlta felül az Arsenalt a budapesti Bajnokok Ligája döntőjében. Párizsban hihetetlen ünneplés vette kezdetét a lefújást követően, míg Londonban ennyire nem volt rózsás a helyzet.

Rengeteg szurkoló vett részt az Arsenal buszparádéján
Fotó: RASID NECATI ASLIM / ANADOLU

Brutális felvételek kerültek ki az Arsenal szurkolóiról

A Daily Star írta meg kedden, hogy a budapesti Bajnokok Ligája döntője után egy brutális tömegverekedés zajlott le Londonban. Az indulatok akkor szabadultak el, amikor egy romfordi szórakozóhelyről dühös, Arsenal-mezes szurkolók özönlöttek ki, és két fehér pólós férfinak is nekirontottak. A internetre felkerült videóban − amit ide kattintva nézhet meg − tisztán kivehető, hogy az egyik áldozatnak vér ömlik az orrából, míg a másikat ájultra verik.

Biztonsági őrök próbálták meg kezelni a helyzetet, de egyre több dühös szurkoló csatlakozott a verekedéshez, ezt pedig nem sikerült kontrollálniuk. Végül ottani dolgozók segítségével tudták szétválasztani a feleket, a sérülteket pedig elhurcolták a helyszínről.

Szánalmas férfiak gyülekezete”

− írta a videó alatt egy kommentelő, de többen is elítélték a történteket. 

Bár az Ágyúsok nem nyerték meg a Bajnokok Ligáját, mégis volt okuk az ünnepre, hiszen hosszú idő után aranyérmesek lettek a Premier League-ben. Ezt a parádét vasárnap tartották meg Londonban, a szurkolói rendbontásokat azonban nem tudták elkerülni.

