A Barcelona csapatától távozó 23 éves támadó négy évre kötelezte el magát a hercegségbeli klubhoz, ahol az előző idényben kölcsönben szerepelve újra megtalálta góllövő formáját.

Ansu Fatiban Messi utódját látták a Barcelona csapatánál

Fotó: Jose Luis Contreras/DAX Images / NurPhoto via AFP

Ansu Fati a 2025/26-os szezonban 30 tétmérkőzésen 12 alkalommal volt eredményes, ezzel a Monaco legeredményesebb játékosa volt. Teljesítményével meggyőzte a klub vezetőit, akik nem haboztak véglegesíteni az átigazolást.

Messi utódja távozott a Barcelona csapatától

Az FC Barcelona saját nevelésű futballistája tinédzserként robbant be a köztudatba, és sokan a klub következő világsztárját látták benne. Lionel Messi távozása után még a legendás 10-es mez is hozzá került, ám pályafutását sorozatos sérülések törték meg, így soha nem tudta maradéktalanul beváltani a hozzá fűzött reményeket.

Ansu Fati megörökölte Lionel Messi 10-es mezét is

Fotó: Joan Gosa/Urbanandsport/NurPhoto via AFP

A katalánoknál Hansi Flick érkezése sem hozott fordulatot: a német vezetőedző nem számolt komoly szerepkörben a támadóval, aki nem tudott alkalmazkodni a csapat intenzív letámadásra épülő játékához. A felek számára ezért egyaránt kézenfekvő megoldást jelentett a végleges klubváltás.

A transzfer pénzügyi szempontból is kedvező a Barcelona számára. A 11 millió eurós átigazolási díj mellett a klub jelentős bérköltségtől is megszabadul, ami fontos szempont a pénzügyi egyensúly helyreállításában.

Bár sok szurkoló csalódott, hogy Ansu Fati története így ért véget Barcelonában, a Monaco ideális környezetet kínálhat számára ahhoz, hogy újraépítse karrierjét. Az előző szezonban már bizonyította, hogy megfelelő bizalom mellett továbbra is képes meghatározó teljesítményre, most pedig hosszú távon is lehetőséget kap arra, hogy ismét kiteljesítse a benne rejlő potenciált.