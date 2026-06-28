A 167-szeres lengyel válogatott Robert Lewandowski négy évet töltött a Barcelona csapatánál, melynek színeiben 193 meccsen 120 gólt és 24 gólpasszt adott.

Robert Lewandowski érzelmes búcsút vett a Barcelona-szurkolóktól

Fotó: David Aliaga/NurPhoto via AFP

A 37 éves támadó azonban az elmúlt szezonban már folyamatosan sérülésekkel küszködött, a gólja is elmaradoztak, így az idény végén a katalán klub nem hosszabbított vele szerződést.

A Barcelona legendás csatára Chicagóban folytatja

A The Athletic értesülései szerint Robert Lewandowski megállapodott az MLS-ben szereplő Chicago Fire csapatával, amellyel kétéves szerződést fog aláírni.

Lewandowski állítólag az egyik legjobban fizetett labdarúgó lesz az Egyesült Államokban, a döntésében pedig az is közrejátszott, hogy Chicagóban rendkívül erős lengyel közösség van.

Világszínvonalú játékosokat próbálunk igazolni. Úgy gondoljuk, hogy Lewandowski nagyszerű igazolás lenne nemcsak a Chicago Fire-nek, hanem az egész ligának is. Képességeit tekintve Messi szintjén értékeljük, és ez hatalmas lenne Chicago városának”

– mondta Gregg Berhalter, a Fire futballigazgatója és vezetőedzője az Up & Adams című műsorban a még június elején.

A lengyel támadó karrierjét szülőhazájában kezdte, a Lech Poznańtól igazolt a Borussia Dortmundhoz, melyben világsztárra vált. Ezt követően jött a Bayern München és a Barcelona. A Dortmundban és a Bayernben töltött időszaka alatt tíz Bundesliga-címet nyert, majd a Barcelona csapatával háromszor lett spanyol bajnok.

Lewandowski 2020-ban triplázott a Bayern Münchennel. 47 meccsen 55 gólt lőtt, és egyértelműen neki járt volna az Aranylabda, azonban a koronvírus-járvány miatt a France Football abban az évben nem osztotta ki a díjat.