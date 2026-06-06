A 20 éves Yaakobishvili Áron az idei szezonban remek teljesítményét nyújtott a spanyol másodosztályban szereplő Andorra együttesében. A fiatal kapus azonban a kölcsönszerződése lejárta után visszatér a Barcelona csapatához.

Yaakobishvili Áront 2028-ig szerződés köti a Barcelona csapatához

Fotó: Göllner Pál/NurPhoto via AFP

„Véget ért a kölcsönöm Andorrában, most már Barcelona-játékos vagyok, és oda kell visszamennem” – mondta Yaakobishvili a finnek elleni mérkőzés után után.

Dolgozom nap mint nap, tudom, milyen lépéseket kell addig megtennem, hogy oda kerüljek. Tudom, hogy kell egy kis szerencse is az egészhez, de nem ezzel foglalkozom. Azzal foglalkozom, hogy minden lehetőséget kihasználjak, magamban minden nap megadjam a maximumot, és úgy érzem, ha ezt csinálom, akkor a jövőben lesz lehetőségem”

– tette hozzá a 20 éves kapus, akit arról kérdeztek, mennyi esélye lehet bekerülni a katalán sztárcsapat kapujába.

Az FC Barcelona komolyan számol Yaakobishvili Áronnal?

Yaakobishvili remekül védett az idei szezonban a spanyol másodosztályban, így már tavasszal is lehetett arról olvasni, hogy több elsőosztályú klub is érdeklődik iránta.

Erre erősített most rá Fabrizio Romano, az átigazolásokban rendre jártas olasz újságíró, aki a közösségi oldalán azt írta a magyar kapussal kapcsolatban, hogy a Barcelona már két kölcsönajánlatot kapott érte, de Hansi Flick, a csapat német vezetőedzője hisz benne, így sorsáról hamarosan döntés születik.

Ezzel szemben a katalán Diario Sport azt írja, hogy az egyszeres magyar válogatott kapust vélhetően kölcsönadják a következő szezonra is. Hangsúlyozzák, hogy a katalán klub Joan García tavaly nyári megvételével egy világklasszist igazolt, és a következő évtizedre bebiztosította magát kapusposzton, mellette pedig nem sok esélye van a feltörekvő tehetségeknek.

Megemlítik viszont, hogy Yaakobishvili a Barcelona akadémiájának egyik legnagyobb tehetsége, aki az idei szezonban szezonban hatalmasat fejlődött azzal, hogy kiszakadt az utánpótlásfutballból és megmutathatta magát a felnőttek között.

Bár Yaakobishvili fejlődését összességében pozitívan értékelik, a katalán klubnál úgy gondolják, hogy még nem jött el a visszatérés ideje, mivel a magyar kapusnak több játékpercre van szüksége a végső lépés előtt. Ezt azzal indokolják, hogy a 20 éves kapus tavasszal kiszorult az Andorra kapujából, mert nem volt képes egy egész szezonon át kiegyensúlyozott teljesítményt nyújtani.