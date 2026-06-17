A német Bild értesülései szerint a 48 éves behatoló a nyitva hagyott teraszajtón keresztül jutott be a Bayern München legendás focistájának házába, amit viszont ott tett, arra nincsenek szavak.
A férfi nem azért ment, hogy kifossza Mehmet Scholl házát, hanem gondosan megdézsmálta az élteket, ezt követően pedig lezuhanyozott.
A tusolás után a férfi meztelenül elindult Scholl idősebbik lányának szobája felé. A 20 éves lány ott aludt párjával, Sandro Portával, aki az 1860 München második csapatában futballozik
A Bayern-legenda lányára pályázott az őrült behatoló
Amikor a behatoló megpróbált befeküdni az ágyba a 20 éves lány mellé, az ott tartózkodók felébredtek, majd heves összetűzés alakult ki.
A helyzetre felfigyelő családapa, a 36-szoros német válogatott Mehmet Scholl is a szobába sietett. Hárman együtt sikerült a földre szorítaniuk a 48 éves férfit, majd értesítették a hatóságokat. A lefogás során az elkövető fejsérülést szenvedett.
Ez az őrült betört apám házába, miközben a barátommal aludtunk. Amikor megpróbált rám feküdni a hálószobában, a barátommal alaposan elvertük. Ezután addig tartottuk fogva, amíg megérkezett a rendőrség”
– mondta Bildnek az egykori futballista lánya.
A kiérkező rendőrök végül elfogták a férfit, akit már korábban is mentális egészségügyi problémákkal küzdő személyként tartották nyilván.
A rendőrség még vizsgálja az események pontos körülményeit, a gyanúsítottat pedig egy pszichiátriai intézménybe szállították.
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