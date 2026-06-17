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Horrorfilmbe illő jelenetek játszódtak le egy müncheni családi házban. Egy 48 éves férfi hétfőn hajnalban behatolt a Bayern München legendás játékosának, a korábbi német válogatott Mehmet Scholl müncheni otthonába, ahol meztelenül, zavartan viselkedve megpróbált bebújni az egykori focista 20 éves lánya mellé az ágyába. A támadást a fiatal nő a párjával és az édesapjával együtt megakadályozta, a férfit pedig elfogta a rendőrség.

A német Bild értesülései szerint a 48 éves behatoló a nyitva hagyott teraszajtón keresztül jutott be a Bayern München legendás focistájának házába, amit viszont ott tett, arra nincsenek szavak. 

Mehmet Scholl, a Bayern München legendás játékosa
Mehmet Scholl, a Bayern München legendás játékosa 
Fotó: Oliver Lang/DDP images via AFP

A férfi nem azért ment, hogy kifossza Mehmet Scholl házát, hanem gondosan megdézsmálta az élteket, ezt követően pedig lezuhanyozott. 

A tusolás után a férfi meztelenül elindult Scholl idősebbik lányának szobája felé. A 20 éves lány ott aludt párjával, Sandro Portával, aki az 1860 München második csapatában futballozik

A Bayern-legenda lányára pályázott az őrült behatoló

Amikor a behatoló megpróbált befeküdni az ágyba a 20 éves lány mellé, az ott tartózkodók felébredtek, majd heves összetűzés alakult ki.

A helyzetre felfigyelő családapa, a 36-szoros német válogatott Mehmet Scholl is a szobába sietett. Hárman együtt sikerült a földre szorítaniuk a 48 éves férfit, majd értesítették a hatóságokat. A lefogás során az elkövető fejsérülést szenvedett.

Ez az őrült betört apám házába, miközben a barátommal aludtunk. Amikor megpróbált rám feküdni a hálószobában, a barátommal alaposan elvertük. Ezután addig tartottuk fogva, amíg megérkezett a rendőrség” 

– mondta Bildnek az egykori futballista lánya. 

A kiérkező rendőrök végül elfogták a férfit, akit már korábban is mentális egészségügyi problémákkal küzdő személyként tartották nyilván. 

A rendőrség még vizsgálja az események pontos körülményeit, a gyanúsítottat pedig egy pszichiátriai intézménybe szállították.

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