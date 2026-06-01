Shakira egy Instagram-sztoriban jelölte meg a Bayern München hivatalos oldalát, valamint a négy futballsztár profilját.

Shakirát a jövőben még inkább imádni fogják a Bayern München szurkolói (is)

Fotó: PABLO PORCIUNCULA / AFP

Mit üzent Shakira a Bayern München focistáinak?

A kolumbia sztár ezt írta:

Köszönöm a támogatásotokat! Találkozunk a világbajnokságon!”

Az üzenet hátterében új dala, a „Dai Dai” áll, amely a június 11. és július 19. között az Egyesült Államokban, Kanadában és Mexikóban rendezendő foci-vb hivatalos himnusza lett.

A Bayern játékosai nem csupán támogatói a projektnek: szerepet is kaptak a dal videóklipjében. Harry Kane, Jamal Musiala, Alphonso Davies és Luis Díaz több futballszupersztár társaságában tűnik fel a háromperces klipben, köztük Kylian Mbappéval, Vinícius Júniorral, vagy éppen Lionel Messivel.

A videó elején a játékosok az angol „We are ready” („Készen állunk”) mondattal jelzik, hogy indulhat a torna, később pedig labdás jelenetekben is feltűnnek.

Shakira személyesen üzent a Bayern München focistáinak

Fotó: Bild

A német rekordbajnok négyesének részvétele marketing szempontból is komoly erősítés a projekt számára: Kane, Musiala, Davies és Díaz együtt közel 40 millió követővel rendelkezik az Instagramon. A klip pedig már az első hét során elképesztő nézettséget produkált, több mint 52 millió megtekintést gyűjtött össze a YouTube-on.

Shakira most, 96 milliós Instagram-közönsége előtt mondott nyilvánosan köszönetet a futballistáknak a közreműködésért és a videóforgatásra szánt idejükért, amely feltehetően még az előző szezon során zajlott.

A Bayern játékosainak alighanem különösen emlékezetes élmény lehetett együtt dolgozni az énekesnővel, aki nem először kapcsolódik világbajnoki himnuszhoz. Shakira korábban a 2010-es vb ikonikus „Waka Waka” című slágerével robbantott, majd 2014-ben a „La La La” című dallal is meghódította a futballvilágot. Mindkét szám globális siker lett.