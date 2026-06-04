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Ügyvédjük jelentette be a hírt, ami számos szurkolót elszomorított. Thomas Müller, a német Bayern München legendája, a Vancouver Whitecaps jelenlegi focistája békés körülmények között elvált feleségétől.

A világbajnok Thomas Müller a Bayern München utánpótlásában nevelkedett, itt is mutatkozott be a felnőttek között, majd lett a labdarúgás egyik hamisítatlan bajor legendája. Több mint 750 tétmérkőzésen 250 gól és 276 assziszt, azonban a mindig életvidám 131-szeres német válogatott futballistáról most egy elszomorító hír érkezett.

Lisa Müller a Bayern München legendájához ment hozzá
Lisa Müller a Bayern München legendájához ment hozzá 
Fotó: SVEN HOPPE / DPA

Összetört a Bayern München-szurkolók szíve

Thomas és Lisa Müller 2009-ben házasodtak össze, és igazi sportolópárnak számítottak, hiszen lovaglás egyik megbecsült alakja. Még 2025-ben merült fel, hogy a német sztárpáros házassága zátonyra futhatott, hiszen a világbajnok középpályás felesége nem volt ott a müncheni búcsúmeccsén, sőt az Intagrammon is kikövették egymást. Bár Lisa egy korábbi nyilatkozatában még cáfolta az ilyen értesüléseket, most az egykori sztárpáros képviselője megerősítette a hírt, miszerint egy ideje már elváltak.

Galéria: Felrobban az internet németek világbajnok futballistafeleségitől – képek
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Hummels ex-feleségének közel 700 ezer követője van az Instagramon

A Sport Bild emlékeztetett rá mindenkit, hogy Müller tavaly nyáron szerződött Kanadába, a Vancouver Whitecaps csapatához, de exfelesége már ide sem követte a bajor legendát. A korábbi díjugrató így otthon maradt, hogy egyedül vezesse közös istállójukat.

Nem volt könnyű döntés számunkra, hogy két kontinensen folytassuk a munkát. Soha nem merült fel, hogy egy évre magára hagyjuk a ménesünket. Sportolóként tudja, mennyire élek a sportágamért, és én is tisztában vagyok vele, hogy ő mennyire szereti az övét”

− mondta Lisa még februárban, ám úgy tűnik, hogy kapcsolatuk végét ez az átigazolás jelentette.

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