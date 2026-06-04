A világbajnok Thomas Müller a Bayern München utánpótlásában nevelkedett, itt is mutatkozott be a felnőttek között, majd lett a labdarúgás egyik hamisítatlan bajor legendája. Több mint 750 tétmérkőzésen 250 gól és 276 assziszt, azonban a mindig életvidám 131-szeres német válogatott futballistáról most egy elszomorító hír érkezett.

Lisa Müller a Bayern München legendájához ment hozzá

Fotó: SVEN HOPPE / DPA

Összetört a Bayern München-szurkolók szíve

Thomas és Lisa Müller 2009-ben házasodtak össze, és igazi sportolópárnak számítottak, hiszen lovaglás egyik megbecsült alakja. Még 2025-ben merült fel, hogy a német sztárpáros házassága zátonyra futhatott, hiszen a világbajnok középpályás felesége nem volt ott a müncheni búcsúmeccsén, sőt az Intagrammon is kikövették egymást. Bár Lisa egy korábbi nyilatkozatában még cáfolta az ilyen értesüléseket, most az egykori sztárpáros képviselője megerősítette a hírt, miszerint egy ideje már elváltak.