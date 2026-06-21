A belgák és az irániak is egy-egy ponttal várták a foci-vb második fordulóját. Az európai alakulat nem csak nyerni akart, gólkülönbséget szeretett volna javítani az egyiptomiak elleni döntetlen után. Ennek megfelelően komoly mezőnyfölényben játszottak az első félidőben, de az irániak önfeláldozóan védekeztek. A hátvédek lövéseket blokkoltak, illetve a csapat kapusa, Beiranvand bravúrokat mutatott be. Eközben a másik oldalon Courtois-nak is nagy védésre volt szüksége, amikor Kanaani középről, 14 méterről a jobb alsót vette célba. A 25. percben parádés gólt szerzett Irán. Szabadrúgást végeztek el középről, 24 méterről, és trükkös megoldást alkalmaztak: Hajsafi passzolt a sorfal szélén álló Taremihez, aki a kapu felé fordult, és a bal alsó sarokba gurított. Iráni fájdalom, a VAR-vizsgálat pár centis lest jelzett, és érvénytelenítette a találatot. A Belgium-Irán meccs az első félidőben 0-0-ra állt a foci-vb-n.

Kemény csatát hozott a Belgium-Irán meccs Fotó: Alex Livesey - FIFA / FIFA

Belgium-Irán: mindkét kapus remekelt

A második félidő Courtois nagy védésével indult, ezúttal Taremi bombaerős löketét hárította. Az 59. percben a meccs addigi legnagyobb helyzetét puskázta el Belgium, De Bruyne balról, az alapvonal közeléből passzolt középre, egy iráni védőről De Cuyper elé került a labda, ő azonnal lőtt, Beiranvand egy kézzel, vetődve védett. Döbbenetes bravúr volt, a világbajnokság eddigi talán legnagyobb mentése.

A 67. percben emberhátrányba került Belgium,

Ngoy a félpályáról visszafelé passzolt, Taremi megszerezte a labdát, egy az egyben kapura tört volna, de Ngoy lerántotta. A belga azonnal piros lapot kapott. A maradék időben is a kapusokról szólt a meccs, Courtois és Beiranvand a hajrában is remekelt, igazi kapusparádét láthatott a Los Angeles-i közönség.

Belgium a második meccsén is csalódást okozott, nyerni sem tudott, és gólkülönbséget sem javított, mert a meccs 0-0-ra zárult. Ez azt jelenti, hogy mindkét csapat két-két ponttal áll.