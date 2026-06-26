Az NB III Észak-Nyugati csoportjában érintett Crebous Mosonmagyaróvári TE a közösségi oldalán jelentette be, hogy július 5-én a török sztárcsapatot, a Besiktast fogadja majd egy felkészülési mérkőzésen. A nyári program egyik legváratlanabb mérkőzését játsszák jövő vasárnap: az NB III Észak-Nyugati csoportját 7. helyen záró Credobus Mosonmagyaróvár a török bajnokság negyedik helyezettjét, a Besiktas JK-t látja vendégül.

A Besiktas csapatának rengeteg szurkolója van Törökországban

Fotó: CEMAL YURTTAS / ANADOLU

A Besiktas magyar ellenféllel csap össze

„Ez a találkozó a mi közös ünnepünk. Büszkeség a városunknak, és hatalmas élmény mindannyiunknak. Egy olyan este vár ránk, amelyre évek múltán is emlékezni fogunk – amikor együtt szurkoltunk a srácoknak a világ sztárjai ellen” – írja Facebook-oldalán az MTE. A jegyek egységesen 4 900 forintba kerülnek, a klub pedig mindenkit biztat a gyors jegyvásárlásra, hiszen várhatóan komoly érdeklődés lesz a meccs iránt, a stadion kapacitása pedig igen korlátozott.

Persze Mosonmagyaróvár látott már más sztárcsapatot is, igaz, nem labdarúgásban, hanem kézilabdában.