A Forest Robinson nevezetű brit szurkoló a Heineken és a Padded Seat tartalomgyártó által szervezett nyereményjátéknak köszönhetően jutott el a budapesti BL-döntőre, ahová több mint 24 órát utazott.

Több mint 61 ezer szurkoló volt a Puskás Arénában a budapesti BL-döntőn

A Barcelona legendával közös sörözés lett a BL-döntő legnagyobb sztorija

Ráadásul egészen különleges helyen, a Puskás Aréna legfelső szintjéről nézte egyedül az Arsenal és a PSG összecsapását. A meglepetés azonban csak ezután következett. A Barcelona négyszeres Bajnokok Ligája-győztes legendája, Xavi Hernández – aki a Legendák Tornáján is pályára lépett – váratlanul feltűnt a semmiből és leült a szurkoló mellé, majd a páros együtt nézte a meccset egy-egy korsó sör társaságában.

Bár az Arsenal tizenegyesekkel elbukta a finálét a PSG ellen, az angol szurkoló így is pozitívan tekint Ágyúsok menetelésére, sőt a közösségi oldalán egy videót is megosztott a budapesti élményeiről és a magyar fővárosban szerzett legemlékezetesebb pillanatairól.

„Micsoda álom, hogy átélhettem, hogy az Arsenal a Bajnokok Ligája döntőjében játszik. Nem olyan eredmény született, mint amit vártam, de ahogy Declan Rice is mondta… még nincs vége. Még mindig nehezen hiszem el, hogy ez az utazás egy Heineken-akciónak köszönhetően valósult meg. Nagyon hálás vagyok ezért az élményért, és azért is, hogy találkozhattam Xavival, sőt még egy sört is ihattam vele. Felejthetetlen napok voltak. Most már csak aludni szeretnék!”.

A nem mindennapi gesztusról készült képek pillanatok alatt bejárták a közösségi médiát, sokakat megdöbbentett, milyen közvetlen volt a korábbi spanyol válogatott középpályás, aki alighanem örök élményt szerzett az BL-döntő egyik legszerencsésebb szurkolójának.

A Heineken „A szurkolóknak több barátjuk van” kampányát megelőzte egy társadalomkutatás, amely kimutatta, hogy a szurkolók 75%-a érzi úgy, hogy a sport iránti rajongásnak köszönhetően tudott új embereket megismerni, míg a megkérdezettek 82%-a szerint a legnagyobb sportpillanatok sokkal élvezetesebbek, ha meg lehet őket osztani másokkal.

