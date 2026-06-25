A 24 éves Piero Hincapié tavaly nyáron kölcsönben érkezett az Arsenal csapatához, amellyel a 2025/26-os szezonban bajnoki címet nyert, és eljutott a budapesti BL-döntőbe is – melyet aztán 1-1-es döntetlent követően 11-es párbajban elbukott az észak-londoni csapat.

Piero Hincapié remekül futballozott a budapesti BL-döntőben

Fotó: Franck Fife/AFP

Az ecuadori védő, aki a védelem közepén és a bal oldalán is bevethető, az előző idényben 39 mérkőzésen lépett pályára az Arsenalban, a Puskás Arénában rendezett Bajnokok Ligája-döntőt is végigjátszotta.

A BL-döntős Arsenal végleg megszerezte az ecuadori védőt

A The Athletic azt írja, hogy Hincapié körülbelül 40 millió eurós átigazolási díjért, valamint különféle bónuszokért igazol az észak-londoni klubhoz, miután az Arsenal aktiválta az ecuadori játékos kölcsönszerződésben szereplő vásárlási opciót.

A 24 éves védő 2031-ig szóló szerződést írt alá az Arsenallal.

🎶 The Arsenal get excited when they see you play 🎶



Enjoy Piero's best moments from his debut season 💥 pic.twitter.com/pfOL0tB9pp — Arsenal (@Arsenal) June 25, 2026

Hincapié jelenleg a világbajnokságon szerepel az ecuadori válogatottal. Csapata két mérkőzés után egy megszerzett ponttal a harmadik helyen áll az E csoportban. A dél-amerikai csapatnak csütörtök este a már biztos továbbjutó Németország válogatottját kellene legyőznie a továbbjutáshoz.