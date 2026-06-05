Megműtötték Bognár Györgyöt, a Paks 64 éves edzőjét. A szakember elárulta, mi volt ennek az oka.

Megműtötték Bognár Györgyöt

Fotó: Baji Zoltan / Paksi FC

Miért műtötték meg Bognár Györgyöt?

„Nem szeretem a semmittevést, ezért

kihasználtam a lehetőséget, és megcsináltattam a bal térdemet. Berkes István egykori labdarúgó, sebészprofesszor ültetett protézist a térdembe, így aztán már semmiben sem különbözik a két lábam. A jobb térdemben már ott van a protkó”

– mondta a Borsnak Bognár György.

A trénernek még legalább három hétig kímélnie kell a műtött lábát, így ideje nagy részét otthon tölti. Ha az időjárás engedi, a kertben pihen, rosszabb idő esetén pedig a televízió előtt kapcsolódik ki. Egyelőre azonban a futball sem köti le különösebben.

„Komolyan mondom, lassan szakács leszek, legalábbis kitanulom a mesterséget. Annyi főzőműsort láttam már, hogy lehet, nekidurálom magam, és készítek valami finomságot” – jegyezte meg nevetve, hozzátéve, hogy szakmaváltásról azért még szó sincs.

A Paksi FC június 15-én kezdi meg a felkészülést a következő szezonra, és Bognár bízik benne, hogy addigra már a csapat mellett lehet.

„Amikor a másik térdemet operálták, akkor felpolcolt lábbal ültem a kispadon. Most sem lesz ez másképpen, aztán lassan már újra rendben leszek.”

A szakember természetesen figyelemmel követi majd a közelgő világbajnokság eseményeit is, ugyanakkor úgy véli, a kibővített mezőny miatt több olyan csapat is szerepel a tornán, amely nem képvisel kiemelkedő játékerőt.

„Szerintem át kellene gondolni a selejtezőket. Most 48 csapat indulhat, de ez nem jelenti azt, hogy a legerősebb csapatok kerültek ki a vébére. A különböző földrészek labdarúgását nem lehet összehasonlítani, mert bizony került a mezőnybe magyar NB III-as szintű gárda is." Hozzátette, szerencsére ott van a tengerentúlon – az olaszokat kivéve – mindenki, aki számít. „Sajnos mi nem…” – fogalmazott.

Az 50-szeres válogatott korábbi középpályás szerint egyelőre korai lenne esélylatolgatásokba bocsátkozni, hiszen a felkészülési mérkőzésekből nem lehet messzemenő következtetéseket levonni.