Május utolsó szombatján a budapesti Puskás Arénában csapott össze egymással a Bajnokok Ligája-döntőben az angol bajnok Arsenal és a címvédő, mellesleg francia bajnok PSG. Végül hosszabbítás és tizenegyesek után az utóbbi nyert, természetesen ezzel kezdődött a mostani Szpíker Korner adása, főleg annak tükrében, hogy az Ágyúsok azt a bravúrt követték el, hogy egy veretlen nemzetközi menetelés után tudták végül elbukni a trófeát. Természetesen emellett sem mehettek el a felek szó nélkül Borbély Balázs győri távozása mellett.

A szombati mérkőzés kapcsán kialakult vita után egy nem kevésbé megosztó téma, Borbély Balázs távozása következett, aki a győri bajnoki címet követően elfogadta a Ferencvárosi TC vezetőedzői ajánlatát. A szakember ismeri az FTC-t, lényegében hazatér a korábbi pályafutását is figyelembe véve, ugyanakkor a győri távozása elvileg finoman fogalmazva sem sikerült jól. Erről is beszéltek a műsor vendégei P. Fülöp Gábor vezetése mellett, aki nehezményezte, hogy pont most távozott a vezetőedző, míg a többiek szerint ilyen a profi sport, plusz más tényezőket is figyelembe kellett vennie Borbélynak, amikor meghozta ezt a döntését.

