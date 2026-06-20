Ahogy arról az Origo is beszámolt, Botka Endre meghosszabbította idén nyáron lejáró szerződését a Ferencvárosnál. A 31 éves hátvédnek ez lesz a 12. szezonja a zöld-fehéreknél, holott májusban, a bajnoki szezon végén biztosra vette a távozását. Azóta azonban Robbie Keane vezetőedző távozott, helyére pedig a Győrrel bajnoki címet szerzett Borbély Balázs került. Ő pedig jelezte, számít a rutinos hátvédre.

Botka Endre a Ferencvárosnál marad Fotó: fradi.hu

"A hosszabbítás igazából csakis egyféleképpen valósulhatott meg, ezért is örültem, amikor Borbély Balázst kinevezték, és szinte egyből tudtam vele beszélni. Nekem eddig ez hiányzott igazán, hogy egy kicsit jobban emberszámba vegyenek. A vezetőedzővel már az első beszélgetés is nagyon pozitív volt, utána teljesen másképpen álltam bele a munkába" - fogalmazott a hátvéd, aki 30 mérkőzésen szerepelt a magyar válogatottban.

Botka Endre vehemesen reagált

Botka pályafutása a 2024-es Eb után kezdett lejtmenetbe, Dejan Sztankovics és Pascal Jansen sem számított rá, és elismerte, bizony vehemensen reagált az akkori helyzetére.

"Ami csak lehetett, rosszul sikerült, belekerültem egy nagyon negatív spirálba. Ez az egész a legutóbbi Európa-bajnokság után kezdődött. Miután visszatértem az Eb-ről, azt hittem, hogy jó pozícióban vagyok, az új szakmai stáb számít rám, ám mégsem így lett.

Elismerem, akkor lehet, hogy kicsit túl vehemensen reagáltam a megváltozott helyzetre, mindenesetre utána, 2025 telén el kellett mennem kölcsönbe Kecskemétre, mert az a fél év annyira kinyírt a Ferencvárosnál, hogy muszáj volt váltanom. Azzal az edzővel nem tudtam tovább együtt dolgozni, én pedig nem vagyok az a játékos, aki csapaton belül bomlaszt vagy balhézik

- fogalmazott Botka a Fradi hivatalos oldalán.

A Magyar Labdarúgó Szövetség versenybizottsága hétfőn 10.30-kor tartja az OTP Bank Liga 2026/2027-es idényének sorsolását. Az NB I előző idényében a klubtörténelem ötödik aranyérmét szerző ETO FC lett a bajnok, a győriek a címvédő, sorozatban hétszer győztes Ferencvárost előzték meg az utolsó fordulóig zajló kiélezett küzdelemben. A harmadik helyen a Paksi FC végzett, amely a negyedik DVSC-vel együtt a Konferencia-ligában szerepelhet, az ETO a Bajnokok Ligájában, míg az ezüstérmes és MOL Magyar Kupa-győztes FTC az Európa-ligában játszhat.