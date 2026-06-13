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Éjfélkor rendezik a foci-vb első rangadóját. Az ötszörös világbajnok brazil válogatott az Afrika-kupa-győztes Marokkó csapatával találkozik a foci-vb C csoportjának első fordulójában. A dél-amerikai csapat szurkolói elképesztő hangulatban készülnek a mérkőzésre, órákkal az összecsapás előtt megszállták a Time Square-t Manhattanben.

A brazil válogatott azzal a céllal érkezett a foci-vb-re, hogy 24 évvel a legutóbbi diadala után begyűjtse hatodik trófeáját. A dél-amerikai válogatott legutóbb a 2002-es világbajnokságon diadalmaskodott, azóta viszont egyszer sem jutott tovább az elődöntőnél.

A brazil szurkolók megszállták New Yorkot
A brazil szurkolók megszállták New Yorkot
Fotó: Vanessa Carvalho/Brazil Photo Press via AFP

A brazilok most minden idők egyik legsikeresebb edzőjével, az ötszörös BL-győztes Carlo Ancelotti irányításával érkeztek a világbajnokságra, és abban bíznak, hogy az olasz sztártrénerre ismét felérhetnek a labdarúgás csúcsára. 

A brazil szurkolók megszállták a Time Square-t a vb-rangadó előtt

A brazil válogatott Marokkóval, Skóciával és Haitivel van egy négyesben a C csoportban, így bombameglepetés lenne, ha nem tudná kiharcolni a továbbjutást. Ezzel minden bizonnyal nem is lesz gondja Ancelotti együttesének, azonban egy jó rajta lendületet adhat a világbajnokság további küzdelmeihez. 

Az esti rangadóra szép számmal megérkeztek a brazil szurkolók is, akik Manhattanben, a Time Square-en gyűltek össze a találkozó előtt. 

Times Square New York egyik legismertebb és legforgalmasabb csomópontja, gyakran „a világ kereszteződésének” is nevezik. A terület neve a The New York Times újságról származik, amelynek korábban itt volt a székháza.

A csomópont most azonban zöld-sárgában pompázik, ugyanis az éjfélkor kezdődő Brazília-Marokkó mérkőzés előtt a dél-amerikai csapat szurkolói riói karnevált rendeztek Manhattan utcáin. 

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