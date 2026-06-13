A brazil válogatott azzal a céllal érkezett a foci-vb-re, hogy 24 évvel a legutóbbi diadala után begyűjtse hatodik trófeáját. A dél-amerikai válogatott legutóbb a 2002-es világbajnokságon diadalmaskodott, azóta viszont egyszer sem jutott tovább az elődöntőnél.

A brazil szurkolók megszállták New Yorkot

Fotó: Vanessa Carvalho/Brazil Photo Press via AFP

A brazilok most minden idők egyik legsikeresebb edzőjével, az ötszörös BL-győztes Carlo Ancelotti irányításával érkeztek a világbajnokságra, és abban bíznak, hogy az olasz sztártrénerre ismét felérhetnek a labdarúgás csúcsára.

A brazil szurkolók megszállták a Time Square-t a vb-rangadó előtt

A brazil válogatott Marokkóval, Skóciával és Haitivel van egy négyesben a C csoportban, így bombameglepetés lenne, ha nem tudná kiharcolni a továbbjutást. Ezzel minden bizonnyal nem is lesz gondja Ancelotti együttesének, azonban egy jó rajta lendületet adhat a világbajnokság további küzdelmeihez.

Az esti rangadóra szép számmal megérkeztek a brazil szurkolók is, akik Manhattanben, a Time Square-en gyűltek össze a találkozó előtt.

🚨🎥| WATCH: Brazil fans have taken over Times Square ahead of tonight’s World Cup clash against Morocco! 🇧🇷🔥pic.twitter.com/0CJ4VKdLQq — Kalshi Sports (@KalshiSports) June 13, 2026

Times Square New York egyik legismertebb és legforgalmasabb csomópontja, gyakran „a világ kereszteződésének” is nevezik. A terület neve a The New York Times újságról származik, amelynek korábban itt volt a székháza.

Brazil fans in New York.pic.twitter.com/YZjHZgGsrE — sarcasm (@sarcasm456) June 13, 2026

A csomópont most azonban zöld-sárgában pompázik, ugyanis az éjfélkor kezdődő Brazília-Marokkó mérkőzés előtt a dél-amerikai csapat szurkolói riói karnevált rendeztek Manhattan utcáin.