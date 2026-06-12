A Brazil Labdarúgó-szövetség (CBF) közleménye szerint a brazil válogatott egykori világbajnok klasszisa azt követően hunyt el csütörtökön, hogy már egy hete kórházban ápolták tüdőgyulladás szövődményei miatt.

Elhunyt a brazil válogatott világbajnok legendája, Brito

Fotó: HENNING KAISER / DDP

Meghalt Pelé egykori csapattársa, a brazil válogatott világbajnok hőse

A Rio de Janeiróban született futballista 1964 és 1972 között összesen 61 mérkőzésen szerepelt a brazil válogatottban. A legendás hátvéd egy meccsen szerepelt az 1966-os világbajnokságon, de pályafutása csúcsát egyértelműen a négy évvel későbbi mexikói torna jelentette. Az 1970-es vb-n ugyanis már minden mérkőzésen pályára lépett abban a csapatban, amely a döntőben az olaszokat győzte le 4-1-re – az idei foci-vb nyitómeccsének is otthont adó Azteca Stadionban –, ezzel megszerezve Brazília történetének harmadik világbajnoki címét. Brito olyan legendás játékosokkal futballozott együtt, mint Pelé, Jairzinho, Rivellino vagy Carlos Alberto.

Klubszinten elsősorban a Vasco da Gama játékosaként vált ismertté, de megfordult többek között a Flamengo, a Cruzeiro, a Botafogo és a Corinthians csapatában is. Sokan minden idők egyik legjobb brazil védőjeként tartották számon.

O Clube de Regatas do Flamengo lamenta profundamente o falecimento de Hércules Brito Ruas, o Brito, aos 86 anos.



Rubro-negro no histórico esquadrão do Tri em 1970, foi eleito o jogador mais bem preparado fisicamente daquela Copa. Em sua passagem pela Gávea, Brito honrou e… pic.twitter.com/RW8enLyjYQ — Flamengo (@Flamengo) June 12, 2026

„Brito személyében a brazil futballtörténelem egyik legnagyobb védőjét veszítettük el. Az 1970-es világbajnoki sikerben vállalt szerepe örökre emlékezetes marad. Tisztelettel adózom hazánk egyik legnagyobb futballikonja előtt. Küzdőszelleme és elszántsága példaként szolgálhat mindazoknak, akik a jövőben a világbajnokságon képviselik Brazíliát” – írta Samir Xaud, a Brazil Labdarúgó-szövetség elnöke a közösségi médiában.