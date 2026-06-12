A Brazil Labdarúgó-szövetség (CBF) közleménye szerint a brazil válogatott egykori világbajnok klasszisa azt követően hunyt el csütörtökön, hogy már egy hete kórházban ápolták tüdőgyulladás szövődményei miatt.
Meghalt Pelé egykori csapattársa, a brazil válogatott világbajnok hőse
A Rio de Janeiróban született futballista 1964 és 1972 között összesen 61 mérkőzésen szerepelt a brazil válogatottban. A legendás hátvéd egy meccsen szerepelt az 1966-os világbajnokságon, de pályafutása csúcsát egyértelműen a négy évvel későbbi mexikói torna jelentette. Az 1970-es vb-n ugyanis már minden mérkőzésen pályára lépett abban a csapatban, amely a döntőben az olaszokat győzte le 4-1-re – az idei foci-vb nyitómeccsének is otthont adó Azteca Stadionban –, ezzel megszerezve Brazília történetének harmadik világbajnoki címét. Brito olyan legendás játékosokkal futballozott együtt, mint Pelé, Jairzinho, Rivellino vagy Carlos Alberto.
Klubszinten elsősorban a Vasco da Gama játékosaként vált ismertté, de megfordult többek között a Flamengo, a Cruzeiro, a Botafogo és a Corinthians csapatában is. Sokan minden idők egyik legjobb brazil védőjeként tartották számon.
„Brito személyében a brazil futballtörténelem egyik legnagyobb védőjét veszítettük el. Az 1970-es világbajnoki sikerben vállalt szerepe örökre emlékezetes marad. Tisztelettel adózom hazánk egyik legnagyobb futballikonja előtt. Küzdőszelleme és elszántsága példaként szolgálhat mindazoknak, akik a jövőben a világbajnokságon képviselik Brazíliát” – írta Samir Xaud, a Brazil Labdarúgó-szövetség elnöke a közösségi médiában.
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