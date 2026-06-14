Korábban már beszámoltunk arról, hogy rendkívül sűrű napra ébredtek a labdarúgás szerelmesei a FIFA 48 csapatosra duzzadt tornáján. A foci-vb vasárnapi mérkőzésein elég meglepő eredmények születtek, kezdjük azzal, hogy a világbajnoki címre áhítozó Brazília csak egy 1-1-es döntetlent játszott az első csoportmeccsén Marokkó ellen, igaz, az afrikai csapatot nem szabad és nem is lehet leírni. Ezek után Skócia nehezen, egészen konkrétan csak 1-0-ra tudott győzni Haiti ellen, majd vasárnap magyar idő szerint kora reggel a legnagyobb meglepetést az okozta, hogy a törökök kikaptak 2-0-ra az ausztráloktól.

Ausztrália a mennybe ment, Brazília csalódott volt az első csoportmeccs után

Fotó: DEAN MOUHTAROPOULOS / AFP

Brazília csalódott, Ausztrália boldog a foci-vb-n

Sokszor egy kép sokkal többet mond ezer szónál. Nos, most nemcsak egy képet mutatunk, hanem egy egész galériát a vasárnapi, eddigi mérkőzésekről, hiszen még ma is lesz még két csoportmeccs, pályára lépnek a németek, a japánok és a hollandok, valamint a vb-újonc Curacao is.