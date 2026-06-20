Marokkó szerezte a vb eddigi legkorábbi gólját. Ahogy az első meccsen Brazília ellen, úgy most is remekül kezdett a gárda: Szaibari Szalah 1 perc 10 másodperc elteltével jobbról elemi erővel bombázott a skót kapu hosszú felső sarkába. Ez volt Marokkó leggyorsabb gólja a világbajnokságok történetében, és egyben az afrikai országok között is előkelő helyen áll ez a találat: a ghánai Asamoah Gyan 2006-ban Csehország ellen két másodperccel korábban talált be, mint most Szaibari Szalah. A marokkói gól megfogta a skótokat, úgy tűnt, nagy verés lehet a vége, az afrikaiak nagy fölényben játszottak.
Végül a kezdeti nehézségek után Steve Clarke csapata összekapta magát, a második félidőben támadásokat is vezetett, ezzel együtt kaput eltaláló lövés nélkül zárta a meccset. Skócia legutóbb az 1986-os mexikói vb-n, Dánia ellen próbálkozott ennyire gyatrán, és ahogy akkor, úgy most is, 1-0-ra veszített. Marokkó két meccs után négy, Skócia pedig három ponttal áll.
Brazília könnyed sikert aratott
A csoport másik meccsén Brazília könnyed sikert aratott. A 23. percben Vinicius balról lőtt kapura, a nem túl erős lövést Placide maga elé ütötte, a menteni igyekvő Delcroix lábáról Cunha térdére pattant a labda, onnan pedig a kapuba csorgott. Tizenhárom perccel később Brazília labdát szerzett a félpályánál, Vinicius kapura tört, kiugratta Cunhát, aki végül balról a rövid felső sarokba lőtt. Az első félidő ráadásában a Real Madrid csatára, Vinicius már maga intézte a dolgot: egy az egyben tört kapura, és laposan a kapu közepébe gurított. A félidőben Brazília 3-0-ra vezetett, és gyakorlatilag eldöntötte a meccset.
A 71. percben Haiti ismét pályára küldte a Ferencváros támadóját, Joseph-et - Skócia elen is a hajrában állt be. Ekkor már csendesen csordogált a meccs, a közép-amerikai csapatnak végül a szépítésre sem futotta. Brazília 3-0-ra nyert, és két mérkőzés után négy ponttal áll. Haiti a világbajnokság első kiesője.
A C csoport állása:
1. Brazília 4 pont (4-1)
2. Marokkó 4 (2-1)
3. Skócia 3 (1-1)
4. Haiti 0 (0-4)