Marokkó szerezte a vb eddigi legkorábbi gólját. Ahogy az első meccsen Brazília ellen, úgy most is remekül kezdett a gárda: Szaibari Szalah 1 perc 10 másodperc elteltével jobbról elemi erővel bombázott a skót kapu hosszú felső sarkába. Ez volt Marokkó leggyorsabb gólja a világbajnokságok történetében, és egyben az afrikai országok között is előkelő helyen áll ez a találat: a ghánai Asamoah Gyan 2006-ban Csehország ellen két másodperccel korábban talált be, mint most Szaibari Szalah. A marokkói gól megfogta a skótokat, úgy tűnt, nagy verés lehet a vége, az afrikaiak nagy fölényben játszottak.

Brazília után Skócia ellen is vezetést szerzett Marokkó Fotó: Andrew Katsampes/ISI Photos / ISI Photos

Végül a kezdeti nehézségek után Steve Clarke csapata összekapta magát, a második félidőben támadásokat is vezetett, ezzel együtt kaput eltaláló lövés nélkül zárta a meccset. Skócia legutóbb az 1986-os mexikói vb-n, Dánia ellen próbálkozott ennyire gyatrán, és ahogy akkor, úgy most is, 1-0-ra veszített. Marokkó két meccs után négy, Skócia pedig három ponttal áll.

1:10 - Ismael Saibari a inscrit après 1 minute et 10 secondes le but le plus rapide du Maroc en Coupe du Monde et le deuxième plus rapide pour une nation africaine après Asamoah Gyan pour le Ghana contre la Tchéquie en 2006 (1:08).



Précoce. pic.twitter.com/vXJHJSbrP3 — OptaJean (@OptaJean) June 19, 2026

Brazília könnyed sikert aratott

A csoport másik meccsén Brazília könnyed sikert aratott. A 23. percben Vinicius balról lőtt kapura, a nem túl erős lövést Placide maga elé ütötte, a menteni igyekvő Delcroix lábáról Cunha térdére pattant a labda, onnan pedig a kapuba csorgott. Tizenhárom perccel később Brazília labdát szerzett a félpályánál, Vinicius kapura tört, kiugratta Cunhát, aki végül balról a rövid felső sarokba lőtt. Az első félidő ráadásában a Real Madrid csatára, Vinicius már maga intézte a dolgot: egy az egyben tört kapura, és laposan a kapu közepébe gurított. A félidőben Brazília 3-0-ra vezetett, és gyakorlatilag eldöntötte a meccset.

Brazília (kékben) Cunha révén két gólt szerzett, végül 3-0-ra nyert Haiti ellen Fotó: Soccrates Images / Getty Images Europe

A 71. percben Haiti ismét pályára küldte a Ferencváros támadóját, Joseph-et - Skócia elen is a hajrában állt be. Ekkor már csendesen csordogált a meccs, a közép-amerikai csapatnak végül a szépítésre sem futotta. Brazília 3-0-ra nyert, és két mérkőzés után négy ponttal áll. Haiti a világbajnokság első kiesője.