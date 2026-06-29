Az első félidőben a brazilok többet birtokolták a labdát, de komoly helyzetet nem tudtak kidolgozni a japánok kapuja előtt. Ráadásul a 29. percben jött a hidegzuhany, ugyanis az ázsiai csapat egy gyönyörű góllal megszerezte a vezetést. A jobbhátvéd Danilo rossz passzát Szano Kaisu fülelte le a félpályán, megindult a brazil kapu felé, majd a betömörülő védelem asszisztálása mellett 18 méterről védhetetlen gólt lőtt a jobb alsó sarokba, ezzel 1-0-ra alakította a Brazília-Japán találkozó állását. Ancelloti tanítványai próbálták ledolgozni ezt az egy gólos mínuszt még a szünet előtt, de igazán veszélyes lehetőségig egész egyszerűen nem jutottak el a fegyelmezetten futballozó japánok ellen.

Hétfőn este a Brazília-Japán meccsel folytatódtak a foci-vb-n a csaták

Fotó: HAKAN AKGUN / ANADOLU

A Brazília-Japán párharc érdekesen alakult

A fordulás után az 52. percben a brazilok egy óriási fejessel jelezték, hogy nem adják fel a küzdelmet, de Suzuki a helyén volt, parádés reflex mozdulattal védte ki a próbálkozást. Ezek a percek arról szóltak, hogy a japánok kibírják-e a hatalmas nyomást, ami az 53. percben még nagyobb lett, Cunha három méterről fejelt, Suzuki előtte rosszul jött ki, de a brazil focista egy japán játékos vállát fejelte telibe a labdával. Az 56. perc elején aztán megtört a jég, Casemiro már nem hibázott, ő is fejelt, de ő célt is talált, 1-1 lett az állás. Szinte fel sem ocsúdtunk az egyenlítés után, amikor már Vinícius szólóját lehetett csodálni, a végén egy kapufával, maradt az 1-1.

Amikor úgy tűnt, hogy a japánok elérik a hosszabbítást, akkor a 95. perc végén jött a csereként beállt Martinelli, és egy okos góllal 2-1-re módosította az eredményt, és lényegében a legjobb 16-ba lőtte Brazíliát.